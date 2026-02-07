Jorge Braz “orgulhoso” de Portugal apesar da derrota contra Espanha

O selecionador de futsal, Jorge Braz, olha já para o futuro depois de Portugal ter perdido contra a Espanha na final do Europeu da modalidade, mas mostra-se “orgulhoso” com os seus atletas.

“Estava mesmo convencido que só íamos ter de ir recuperar um título, o Mundial, mas afinal temos de recuperar dois. A vida é assim. Ficámos sem as duas taças e temos de ir procurar recuperá-las. Siga”, disse.

Jorge Braz resume, à Sporttv, a partida contra a Espanha. “Já tínhamos feito alguns erros e demos sempre a volta. Numa final, também pode acontecer aqui, cometemos também erros pontualmente. Essa é a parte negativa que nos impediu de levar mais um título para Portugal”, referiu.

O técnico luso acrescenta: “Estava-me outra vez a dar gozo o jogo. Fizemos dois erros, recuperámos; cometemos mais um e voltámos a entrar no jogo. Acho que na segunda vez que voltámos a entrar, quisemos muito, quisemos demais, quando tínhamos de ter serenado e ter calma. Mesmo assim tentámos fazer isso com os jogadores mais experientes. Quisemos muito ser campeões da Europa e isso levou-nos a fazer erros”.

“A Espanha teve várias transições e nós já sabíamos, dos outros jogos, que tínhamos de dissipar ou melhorar nessas transições concedidas. Mesmo assim voltei a ter gozo no jogo. Foi pena o exagero nos desequilíbrios. Tentámos de todas as formas e feitios dar a volta”, referiu.

Braz reafirma: “Vejo essas recuperações, o 2-0, o empate a três, as oportunidades que criámos, e tenho um orgulho muito grande dos nossos jogadores. Não é por errarem e por sermos vice-campeões que Portugal…não, Portugal vai continuar a disputar estas oportunidade de ganhar títulos. Queríamos muito este e não conseguimos. Temos de levantar a cabeça porque há duas taças que temos e recuperar.”

Depois, ficam também palavras de elogio para o adversário deste sábado: “Há que dar mérito a Espanha. Estamos de rastos, mas simultaneamente orgulhoso por este percurso. Levamos a bandeira orgulhosamente para Portugal. Agora temos de ter respeito pelos adversários e pelos árbitros, por tudo o que envolva a nossa modalidade. Parabéns a Espanha, mereceram.”

A Espanha derrotou Portugal, por 5-3, na final do Europeu de futsal. A equipa das quinas era bicampeã europeia em título.