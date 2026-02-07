Ouvir
Portugal perde com China e é despromovido

07 fev, 2026 - 22:25

A equipa das quinas só venceu um dos quatro jogos da eliminatória.

A+ / A-

A seleção portuguesa de ténis é despromovida ao Grupo II da Taça Davis, depois de perder 3-1 contra a China.

Este sábado, a equipa das quinas sofreu duas derrotas por Nuno Borges, uma individual e outra em pares (ao lado de Francisco Cabral).

Portugal, em Guangzhou, perdeu frente a Zhizhen Zhang e Zhou Yi e depois Borges foi derrotado por Zhang.

Já no primeiro dia, Henrique Rocha (157.º do ranking mundial) tinha vencido Bu Yunchaokete (139.º) e Nuno Borges (45.º) perdeu contra Wu Yibing (144.º).

O capitão da seleção portuguesa, Rui Machado, admitiu que “não foi o resultado que esperávamos”.

“No par, o jogo pendeu para o lado da equipa chinesa. É certo que a China tinha um jogador que já tinha feito grandes resultados em pares, que é o Zhang. Mas nós também tínhamos uma grande dupla”, disse.

