Portugal perde com China e é despromovido

07 fev, 2026 - 22:25
A seleção portuguesa de ténis é despromovida ao Grupo II da Taça Davis, depois de perder 3-1 contra a China.
Este sábado, a equipa das quinas sofreu duas derrotas por Nuno Borges, uma individual e outra em pares (ao lado de Francisco Cabral).
Portugal, em Guangzhou, perdeu frente a Zhizhen Zhang e Zhou Yi e depois Borges foi derrotado por Zhang.
Já no primeiro dia, Henrique Rocha (157.º do ranking mundial) tinha vencido Bu Yunchaokete (139.º) e Nuno Borges (45.º) perdeu contra Wu Yibing (144.º).
O capitão da seleção portuguesa, Rui Machado, admitiu que “não foi o resultado que esperávamos”.
“No par, o jogo pendeu para o lado da equipa chinesa. É certo que a China tinha um jogador que já tinha feito grandes resultados em pares, que é o Zhang. Mas nós também tínhamos uma grande dupla”, disse.