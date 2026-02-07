Portugal perde final do Europeu de futsal

A seleção portuguesa de futsal perdeu 5-3 contra a Espanha na final do Europeu da modalidade.

Portugal era bicampeão europeu, título agora recuperado por Espanha.

A equipa das quinas esteve a perder por 2-0 e recuperou para 2-2, com golos de Afonso e Ruben Góis.

No entanto, os espanhóis foram superiores, tiveram bolas nos ferros, voltaram à vantagem e carimbaram o oitavo título europeu nos últimos segundos da partida.

Os comandados de Jorge Braz, que ainda voltaram a empatar 3-3, jogaram os últimos minutos de 5 para 4, mas não conseguiram reverter o resultado.

Também este sábado, a Croácia derrotou a França nas grandes penalidades e conquista o terceiro lugar do Euro.