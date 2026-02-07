Râguebi. Inglaterra não dá hipóteses ao País de Gales

Inglaterra deu prova da sua intenção de intrometer-se na luta pelo título do torneio das Seis Nações ao vencer o País de Gales (48-7) com ponto de bónus ofensivo e um ‘hat-trick’ de Henry Arundell.

Os três ensaios do ponta inglês (7, 18 e 35 minutos) e um outro toque de meta de Ben Earl (23) ainda na primeira parte, deram à equipa da casa uma confortável vantagem de 29-0 ao intervalo, aumentada por Tom Roebuck (44), Tommy Freeman (79) e um ensaio de penalidade (66). George Ford transformou quatro (8, 24, 36, 45) e somou uma penalidade (2).

O resultado deixa a ‘seleção da rosa’ no primeiro lugar do torneio, com os mesmos cinco pontos que a França, que na quinta-feira também bonificou frente à Irlanda (36-14), e faz dos ingleses, agora, os principais candidatos a ‘roubar’ o título aos gauleses.

As duas seleções defrontam-se no último encontro do torneio, em 14 de março, em Paris.

Entretanto, a Itália confirmou as expectativas dos seus adeptos, que esgotaram o Estádio Olímpico de Roma para ver os ‘azzurri’ vencer a Escócia por 18-15.

A reação escocesa foi insuficiente para dar a volta à boa entrada dos transalpinos, que já venciam por 15-7 ao intervalo, com ensaios de Louis Lynagh (7) e Tommaso Menoncello (13), e confirmaram o triunfo graças a duas penalidades de Paolo Gabriel (34, 48), que transformou, também, o segundo ensaio.

O triunfo posiciona a Itália para, pelo menos, igualar a sua melhor classificação de sempre, o quarto lugar, se for capaz, pelo menos, de ir a Cardiff agudizar a crise do País de Gales na última jornada.

Concluída a primeira jornada do torneio das Seis Nações, a Inglaterra lidera com cinco pontos, os mesmos que a França e mais um do que a Itália, que segue em terceiro.

A Escócia é quarta colocada, com um ponto, Irlanda e País de Gales ocupam a quinta e sexta posições, respetivamente, ambos sem qualquer ponto.