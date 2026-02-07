Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Torneio das Seis Nações

Râguebi. Inglaterra não dá hipóteses ao País de Gales

07 fev, 2026 - 21:14

Também este sábado, a Itália derrota a Escócia.

A+ / A-

Inglaterra deu prova da sua intenção de intrometer-se na luta pelo título do torneio das Seis Nações ao vencer o País de Gales (48-7) com ponto de bónus ofensivo e um ‘hat-trick’ de Henry Arundell.

Os três ensaios do ponta inglês (7, 18 e 35 minutos) e um outro toque de meta de Ben Earl (23) ainda na primeira parte, deram à equipa da casa uma confortável vantagem de 29-0 ao intervalo, aumentada por Tom Roebuck (44), Tommy Freeman (79) e um ensaio de penalidade (66). George Ford transformou quatro (8, 24, 36, 45) e somou uma penalidade (2).

O resultado deixa a ‘seleção da rosa’ no primeiro lugar do torneio, com os mesmos cinco pontos que a França, que na quinta-feira também bonificou frente à Irlanda (36-14), e faz dos ingleses, agora, os principais candidatos a ‘roubar’ o título aos gauleses.

As duas seleções defrontam-se no último encontro do torneio, em 14 de março, em Paris.

Entretanto, a Itália confirmou as expectativas dos seus adeptos, que esgotaram o Estádio Olímpico de Roma para ver os ‘azzurri’ vencer a Escócia por 18-15.

A reação escocesa foi insuficiente para dar a volta à boa entrada dos transalpinos, que já venciam por 15-7 ao intervalo, com ensaios de Louis Lynagh (7) e Tommaso Menoncello (13), e confirmaram o triunfo graças a duas penalidades de Paolo Gabriel (34, 48), que transformou, também, o segundo ensaio.

O triunfo posiciona a Itália para, pelo menos, igualar a sua melhor classificação de sempre, o quarto lugar, se for capaz, pelo menos, de ir a Cardiff agudizar a crise do País de Gales na última jornada.

Concluída a primeira jornada do torneio das Seis Nações, a Inglaterra lidera com cinco pontos, os mesmos que a França e mais um do que a Itália, que segue em terceiro.

A Escócia é quarta colocada, com um ponto, Irlanda e País de Gales ocupam a quinta e sexta posições, respetivamente, ambos sem qualquer ponto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)