Andebol. Avanca não se conforma com derrota na secretaria e acusa Benfica de “simular quedas”

O clube Artística de Avanca deixa duras críticas à Federação de Andebol de Portugal (FAP) e ao Benfica.

Um dia depois de ter sido sancionado com derrota “por falta de comparência”, o Avanca fala em “absoluta e lamentável postura de insensibilidade da FAP” e acusa os jogadores encarnados de estarem a “simular quedas”.

Em causa o jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal, inicialmente agendado para quarta-feira, mas que apenas teve cinco minutos. A partida foi adiada para sábado, mas não foi reiniciada, alegadamente, por falta de condições do piso do pavilhão, segundo a equipa de arbitragem.

O Avanca considera ser a “absoluta e lamentável postura de insensibilidade da FAP, ao definir com ameaça associada, as condições da nova data para o jogo, sem ter em atenção as condições climatéricas que assolam a região”.

Em relação ao Benfica, os jogadores são acusados “de fingirem quedas”.

“Desde o início do jogo que se percebeu que a equipa do Benfica não queria disputar a partida. Chegaram ao ponto de simular quedas decorrentes de presumíveis escorregadelas. Temos imagens que comprovam todo esse teatro para forçar a interrupção da partida”, lê-se no comunicado deixado nas redes sociais.

“Consideramos ser vergonhosa a atitude do Benfica, querendo ganhar o jogo com expedientes de secretaria – veja-se a rapidez com que publicaram a passagem à fase seguinte da prova”, acrescenta.