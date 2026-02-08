Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol. Avanca não se conforma com derrota na secretaria e acusa Benfica de “simular quedas”

08 fev, 2026 - 16:37

Pavilhão não estaria com piso em condições em duas ocasiões.

A+ / A-

O clube Artística de Avanca deixa duras críticas à Federação de Andebol de Portugal (FAP) e ao Benfica.

Um dia depois de ter sido sancionado com derrota “por falta de comparência”, o Avanca fala em “absoluta e lamentável postura de insensibilidade da FAP” e acusa os jogadores encarnados de estarem a “simular quedas”.

Em causa o jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal, inicialmente agendado para quarta-feira, mas que apenas teve cinco minutos. A partida foi adiada para sábado, mas não foi reiniciada, alegadamente, por falta de condições do piso do pavilhão, segundo a equipa de arbitragem.

O Avanca considera ser a “absoluta e lamentável postura de insensibilidade da FAP, ao definir com ameaça associada, as condições da nova data para o jogo, sem ter em atenção as condições climatéricas que assolam a região”.

Em relação ao Benfica, os jogadores são acusados “de fingirem quedas”.

“Desde o início do jogo que se percebeu que a equipa do Benfica não queria disputar a partida. Chegaram ao ponto de simular quedas decorrentes de presumíveis escorregadelas. Temos imagens que comprovam todo esse teatro para forçar a interrupção da partida”, lê-se no comunicado deixado nas redes sociais.

“Consideramos ser vergonhosa a atitude do Benfica, querendo ganhar o jogo com expedientes de secretaria – veja-se a rapidez com que publicaram a passagem à fase seguinte da prova”, acrescenta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)