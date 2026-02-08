Andebol. Benfica repudia “falsas acusações” do Avanca

O Benfica reage ao comunicado do Avanca recusando "de forma veemente as falsas acusações" e lamentando o "tom difamatório" da nota do clube adversário.

Os encarnados lembram, também em comunicado, na segunda data para tentar retomar a partida, “a delegada do jogo, em conjunto com a equipa de arbitragem, voltou a considerar que o pavilhão não apresentava condições para a realização da partida, decisão que levou à aplicação do regulamento por parte da Federação de Andebol de Portugal.”

“O Benfica não pode, por isso, pactuar com acusações falsas e despropositadas em relação ao comportamento da sua equipa e dos seus atletas, relembrando que já não é a primeira vez que o pavilhão da Associação Artística de Avanca apresenta falta de condições para a realização de jogos oficiais, independentemente das questões meteorológicas existentes”, acrescenta a equipa da Luz.

O Benfica “estranha e repudia este tom difamatório, indo retirar as devidas ilações da publicação deste domingo, dia 8 de fevereiro, da Associação Artística de Avanca e agir em conformidade em face de mais um exemplo da sua falta de lisura e de respeito pela verdade e pelo Sport Lisboa e Benfica”.

O comunicado das águias termina com “uma palavra de solidariedade para todos os que estão atravessar por dificuldades devido às condições atmosféricas” e lembra que a Fundação Benfica tem a decorrer uma campanha de apoio.