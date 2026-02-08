Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol. Benfica repudia “falsas acusações” do Avanca

08 fev, 2026 - 18:42

Encarnados falam em "falta de lisura e de respeito pela verdade". Em causa derrota na secretaria atribuída ao Avanca por falta de condições no pavilhão.

A+ / A-

O Benfica reage ao comunicado do Avanca recusando "de forma veemente as falsas acusações" e lamentando o "tom difamatório" da nota do clube adversário.

Os encarnados lembram, também em comunicado, na segunda data para tentar retomar a partida, “a delegada do jogo, em conjunto com a equipa de arbitragem, voltou a considerar que o pavilhão não apresentava condições para a realização da partida, decisão que levou à aplicação do regulamento por parte da Federação de Andebol de Portugal.”

“O Benfica não pode, por isso, pactuar com acusações falsas e despropositadas em relação ao comportamento da sua equipa e dos seus atletas, relembrando que já não é a primeira vez que o pavilhão da Associação Artística de Avanca apresenta falta de condições para a realização de jogos oficiais, independentemente das questões meteorológicas existentes”, acrescenta a equipa da Luz.

O Benfica “estranha e repudia este tom difamatório, indo retirar as devidas ilações da publicação deste domingo, dia 8 de fevereiro, da Associação Artística de Avanca e agir em conformidade em face de mais um exemplo da sua falta de lisura e de respeito pela verdade e pelo Sport Lisboa e Benfica”.

O comunicado das águias termina com “uma palavra de solidariedade para todos os que estão atravessar por dificuldades devido às condições atmosféricas” e lembra que a Fundação Benfica tem a decorrer uma campanha de apoio.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)