Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Francisca Veselko apurada para a primeira divisão do surf

08 fev, 2026 - 16:54

Yolanda Hopkins já estava qualificada e Teresa Bonvalot ainda tenta o apuramento.

A+ / A-

A portuguesa Francisca Veselko qualificou-se para o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) de 2026, face ao sétimo lugar alcançado no Pipe Challenger, no sábado, no Havai, anunciou o organismo.

Veselko, que foi eliminada nas meias-finais na prova no Havai, consolidou o quarto lugar do ranking do circuito Challenger Series (CS), com 24.510 pontos, e garantiu uma das sete vagas de acesso ao Championship Tour (CT) deste ano, que começa em abril, em Bells Beach, na Austrália.

“Ainda nem acredito que me qualifiquei para o World Tour. Parece mesmo um sonho de uma miúda de 9 anos, com dois totós na cabeça, completamente apaixonada pelo mar, pelo surf e pela competição. Estou muito contente, um pouco sem palavras, mas orgulhosa do caminho que trilhei e de poder representar Portugal no Mundo”, comentou a surfista, de 22 anos, em declarações à associação nacional da modalidade (ANS).

Francisca Veselko é a segunda portuguesa a garantir uma vaga na elite mundial, juntando-se à olímpica Yolanda Hopkins, atual líder do ranking do CS, que também já estava apurada antes do evento no Havai.

Já Teresa Bonvalot, apesar de ter caído do 12.º para o 13.º posto do ranking, está a apenas 2.060 pontos do corte para o top-7 e ainda mantém vivas as hipóteses de se qualificar para a elite, caso consiga um resultado forte na etapa final, em Newcastle, na Austrália, entre 9 e 15 de março.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)