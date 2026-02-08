João Almeida termina Volta à Comunidade Valenciana em segundo lugar

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) concluiu este domingo, pelo segundo ano seguido, a Volta à Comunidade Valenciana no segundo lugar, atrás do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), após a quinta etapa vencida pelo espanhol Raúl Pierna (Movistar).

Depois de ter sido "vice" atrás do colombiano Santiago Buitrago, em 2025, Almeida manteve o segundo lugar alcançado no sábado, atrás de Evenepoel, que também ascendeu à liderança na etapa rainha, ao destronar o eritreu Biniam Girmay (NSN).

Na quinta e última etapa, o espanhol Raúl García Pierna (Movistar) impôs-se ao sprint no final dos 94,7 quilómetros, entre Bétera e Valência, ao alemão Emil Herzog (Red Bull-BORA-hansgrohe) e ao belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente, com as mesmas 2:09.44 horas do vencedor.

Evenepoel segurou a vitória, ao terminar a derradeira etapa no 19.º lugar, a quatro segundos de Pierna, ganhando ainda um segundo a Almeida, que foi 26.º, selando o triunfo com 31 segundos de vantagem sobre o português.

O corredor de 27 anos, natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, deixa boas indicações no seu arranque de temporada, que vai prosseguir em Portugal, na Clássica da Figueira, no sábado, e na Volta ao Algarve, de 18 a 22 de fevereiro, na qual é um dos favoritos ao triunfo final.

Almeida, segundo na Vuelta'2025 e terceiro no Giro'2023, já conta no seu historial com triunfos na Volta ao Luxemburgo e à Polónia, em 2021, e ao País Basco, à Suíça e da Romandia, no ano passado.

Nelson Oliveira (Movistar), segundo na edição de 2021 da Volta à Comunidade Valenciana, terminou a etapa de hoje na 38.ª posição, a oito segundos de Pierna.

Rui Costa, campeão do mundo em 2023, continua a ser o único português a conquistar a prova andaluza, em 2023.