Lindsey Vonn partiu perna após queda nos Jogos Olímpicos

A esquiadora Lindsey Vonn partiu a perna esquerda, foi operada e está sob observação na unidade de cuidados intensivos de um hospital em Treviso, itália.

Segundo as informações disponibilizadas, Vonn está fora de perigo.

“Ela sofreu uma lesão, mas está estável e em boas mãos com uma equipa de médicos americanos e italianos”, disse fonte próxima da esquiadora.

De recordar que a atleta sofreu uma queda aparatosa durante a prova de Slalom Gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina.

A prova durou 12 segundos. A campeoníssima esquiadora, de 41 anos, tentava recuperar o título olímpico depois de ter feito uma paragem de seis anos na carreira. Acabou helitransportada para o hospital.