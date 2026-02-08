Lindsey Vonn partiu perna após queda nos Jogos Olímpicos

08 fev, 2026 - 18:18
A esquiadora Lindsey Vonn partiu a perna esquerda, foi operada e está sob observação na unidade de cuidados intensivos de um hospital em Treviso, itália.
Segundo as informações disponibilizadas, Vonn está fora de perigo.
“Ela sofreu uma lesão, mas está estável e em boas mãos com uma equipa de médicos americanos e italianos”, disse fonte próxima da esquiadora.
De recordar que a atleta sofreu uma queda aparatosa durante a prova de Slalom Gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina.
A prova durou 12 segundos. A campeoníssima esquiadora, de 41 anos, tentava recuperar o título olímpico depois de ter feito uma paragem de seis anos na carreira. Acabou helitransportada para o hospital.
De recordar que Lindsey Vonn já tinha tido uma queda grave uma semana antes do evento, com rutura de ligamentos da mesma perna.