Sp. Braga e Benfica campeões europeus de corta-mato

08 fev, 2026 - 17:09
O Sp. Braga, na prova feminina, e o Benfica, na estafeta mista, sagraram-se campeões europeus de corta-mato, repetindo os triunfos de 2025. Já o Sporting conquistou a prata na estafeta mista e nos juniores masculinos.
A vitória feminina do Sp. Braga na 61.ª edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, que se realizou na Aldeia das Açoteias, em Albufeira, permitiu a revalidação do título alcançado na época de 2024/25, e o conjunto arsenalista soma agora nove títulos europeus.
O destaque individual vai para a queniana Jackline Rotich, que conquistou o ouro individual e contribuiu de forma determinante para a equipa minhota, enquanto Mariana Machado garantiu o sexto lugar, Laura Taborda classificou-se em 10.º e Solange Jesus obteve a 21.ª posição.
O Benfica repetiu também a vitória de 2025 na estafeta mista, chegando ao ouro graças às participações de Isaac Nader, Etson Barros, Teresiah Gatieri e Salomé Afonso.
A participação portuguesa não se ficou por aqui e também o Sporting levou a medalha de prata, com o contributo de Nuno Pereira, José Pinto, Patrícia Silva e Purity Chepkirui. A equipa do DNA obteve a medalha de bronze.
Na prova de seniores masculinos, o Sporting foi quarto classificado, com Charles Rotich a conquistar a medalha de bronze a nível individual, Duarte Gomes foi 14.º e Rui Pinto 15.º.
Já o Benfica foi sexto a nível coletivo, com Victor Kimosop a conseguir o quarto lugar individual, Miguel Moreira foi 23.º e Samuel Barata 31.º.
Nos sub-20, o Sporting conquistou a medalha de prata coletiva, graças às pontuações de Franline Kibet, que arrecadou o ouro individual, e de Dinis Ferreira, bronze, com Afonso Oliveira a cortar a meta na 29.ª posição e Bernardo Arvelos na 66.ª.