Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sp. Braga e Benfica campeões europeus de corta-mato

08 fev, 2026 - 17:09

O Sporting conquistou a prata na estafeta mista e nos juniores masculinos.

A+ / A-
Sp Braga, feminino, atletismo. Foto: SCB
Sp Braga, feminino, atletismo. Foto: SCB
Benfica, equipa mista, atletismo. Foto: SLB
Benfica, equipa mista, atletismo. Foto: SLB

O Sp. Braga, na prova feminina, e o Benfica, na estafeta mista, sagraram-se campeões europeus de corta-mato, repetindo os triunfos de 2025. Já o Sporting conquistou a prata na estafeta mista e nos juniores masculinos.

A vitória feminina do Sp. Braga na 61.ª edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, que se realizou na Aldeia das Açoteias, em Albufeira, permitiu a revalidação do título alcançado na época de 2024/25, e o conjunto arsenalista soma agora nove títulos europeus.

O destaque individual vai para a queniana Jackline Rotich, que conquistou o ouro individual e contribuiu de forma determinante para a equipa minhota, enquanto Mariana Machado garantiu o sexto lugar, Laura Taborda classificou-se em 10.º e Solange Jesus obteve a 21.ª posição.

O Benfica repetiu também a vitória de 2025 na estafeta mista, chegando ao ouro graças às participações de Isaac Nader, Etson Barros, Teresiah Gatieri e Salomé Afonso.

A participação portuguesa não se ficou por aqui e também o Sporting levou a medalha de prata, com o contributo de Nuno Pereira, José Pinto, Patrícia Silva e Purity Chepkirui. A equipa do DNA obteve a medalha de bronze.

Na prova de seniores masculinos, o Sporting foi quarto classificado, com Charles Rotich a conquistar a medalha de bronze a nível individual, Duarte Gomes foi 14.º e Rui Pinto 15.º.

Já o Benfica foi sexto a nível coletivo, com Victor Kimosop a conseguir o quarto lugar individual, Miguel Moreira foi 23.º e Samuel Barata 31.º.

Nos sub-20, o Sporting conquistou a medalha de prata coletiva, graças às pontuações de Franline Kibet, que arrecadou o ouro individual, e de Dinis Ferreira, bronze, com Afonso Oliveira a cortar a meta na 29.ª posição e Bernardo Arvelos na 66.ª.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)