Tinha tudo para correr mal e correu. Lindsey Vonn caiu após 12 segundos de descida

08 fev, 2026 - 15:34 • Redação com Lusa
A norte-americana Lindsey Vonn, que procurava recuperar o título de campeã olímpica de esqui alpino, abandonou a prova de downhill dos Jogos de Inverno Milão-Cortina2026, depois de uma queda violenta.
A ‘rainha de velocidade’, a competir pela quinta vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdeu o equilíbrio durante um salto, na abordagem a uma curva do circuito, após 12 segundos de descida.
Vonn foi assistida pela equipa médica e transportada em maca para o helicóptero, o que motivou a interrupção da prova.
Não há, para já, informações sobre o estado da esquiadora de 41 anos.
Lindsey Vonn, que conquistou o título de downhill em 2010, em Vancouver, no Canadá, perseguia um feito ousado: voltar a sagrar-se campeã olímpica depois de ter estado afastada das pistas de esqui durante seis anos, objetivo que se tornou mais desafiante ao sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo uma semana antes do início dos Jogos de 2026.