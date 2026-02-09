Ouvir
CNID acusa Sporting de impedir jornalista de entrar no Pavilhão João Rocha

09 fev, 2026 - 19:13 • Lusa

Associação de Jornalistas de Desporto diz que clube barrou entrada a jornalista do jornal "O Jogo", "sem qualquer razão legal", para um jogo da Liga de basquetebol.

A Associação de Jornalistas de Desporto (CNID) acusou esta segunda-feira o Sporting de impedir a entrada de uma jornalista do jornal "O Jogo" no Pavilhão João Rocha, no sábado, para um jogo da Liga de basquetebol.

"O Sporting impediu, sem qualquer razão legal, a entrada de uma jornalista de 'O Jogo' para a cobertura da partida do Campeonato Nacional de Basquetebol do passado sábado", nota o CNID, em comunicado assinado pelo presidente, Manuel Queiroz.

Segundo este organismo, "é grave que um clube com a grandeza do Sporting tome atitudes deste jaez, ilegais, sem sentido", sem que tenha "vindo a público retratar-se" nas últimas 48 horas.

"O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de denunciar este grave atropelo à lei e à democracia, denúncia que obviamente fará chegar às entidades competentes. Não se podem aceitar proibições não ditadas pela lei", acrescenta o texto.

Contactado pela Lusa, o clube "verde e branco" remeteu esclarecimentos para mais tarde.

Numa nota editorial hoje publicada, O Jogo fez saber do envio de uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), ao Sindicato dos Jornalistas (SJ) e à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) quanto ao impedimento da entrada da jornalista Catarina Domingos no pavilhão, para o Sporting-FC Porto (76-82).

"É uma atitude grave, que será merecedora de exposições para órgãos de supervisão que, naturalmente, não deixarão passar em claro este inqualificável abuso de poder", pode ler-se num editorial do diretor, Nuno Vieira, que relaciona o caso com notícias sobre o capitão da equipa de futebol leonina, Morten Hjulmand.

