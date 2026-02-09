Com Bad Bunny pelo meio, o 60.º Super Bowl foi para os Seattle Seahawks

Os Seattle Seahawks 'vingaram' este domingo a derrota na final de 2014, conquistando o 60.º Super Bowl ante os New England Patriots (29-13), selando a segunda conquista da Liga de futebol americano (NFL) do seu palmarés. Nos arredores de São Francisco, os Seahawks, que chegaram ao quarto e último período a vencer por 12-0, repetiram o sucesso de 2013 e 'vingaram' a final de 2014, nesse ano, contra os Patriots (28-24), que procuravam ser a primeira equipa a somar sete conquistas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Com Sam Darnold aos comandos do ataque, a equipa de Seattle conseguiu ainda impedir os rivais de chegarem ao 'hepta' inédito, num jogo em que Kenneth Walker, o 'running back', foi um dos destaques na frente, com Jackson Smith-Njigba, o jogador ofensivo do ano na fase regular, coberto por uma grande exibição de Christian Gonzalez. Mais do que um 'show' das principais estrelas, o jogo de domingo confirmou uma 'frase feita', habitual no futebol americano, a de que a defesa conquista campeonatos, com uma exibição de 'gala' da linha defensiva da formação de Seattle, cujo treinador, Mike Macdonald, chegou em 2024 para o primeiro cargo como técnico principal na NFL. Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy e Uchenna Nwosu, entre outros, com sete 'sacks' (fazer tombar o 'quarterback' com a bola), acabaram por impedir Drake Maye, o segundo 'quarterback' mais jovem de sempre a ser titular num Super Bowl, de mostrar o talento que o levou a ser segundo classificado na corrida ao MVP (melhor jogador da época regular), atrás apenas de Matthew Stafford.

Na verdade, foi num desses 'sacks' que Maye largou a bola, permitindo a recuperação de Seattle, que cinco jogadas depois marcava o primeiro touchdown da partida, apenas no quarto período. A 13:24 minutos do final, Darnold, que entrou na Liga em 2018 mas foi considerado dispensável por várias equipas, encontrou o 'rookie' AJ Barner com um passe para a sua direita. No entanto, em três jogadas e menos de um minuto de 'bola corrida', Drake Maye conseguiu um 'touchdown' para os Patriots, com dois passes seguidos para Mack Hollins, o último para a zona pontuável, reduzindo o défice para 12 pontos. Já dentro dos últimos nove minutos, e quando os Patriots ganhavam balanço, com o marcador em 19-7, Love intercetou um passe de Mayer e permitiu aos comandados de Mike Macdonald controlar a partida até final, marcando mais um pontapé de três pontos. Essa conversão, de resto, permitiu ao 'kicker' Jason Myers bater o recorde de remates certeiros num Super Bowl, com cinco, tendo feito 15 dos 29 pontos -- outro roubo de bola a Maye permitiu a Nwosu 'fugir' para novo touchdown. Até final, o 'touchdown' de Rhamondre Stevenson, uma das figuras da formação comandada por Mike Vrabel, pouco significou, e os Seahawks impediram qualquer recuperação milagrosa dos adversários para selar o segundo título. Antes do decisivo quarto período, a defesa conhecida nos Estados Unidos como 'Dark Side' forçou o 'punt' dos Patriots em oito das nove primeiras posses de bola -- a exceção foi quando Maye se ajoelhou, a segundos do intervalo, para terminar a primeira parte. No intervalo, 'brilhou' o músico Bad Bunny, que trouxe ao LoFi Stadium uma celebração da cultura de Porto Rico, mas também uma mensagem de união para os continentes norte e sul-americanos, além de convidados como Ricky Martin e Lady Gaga -- o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o espetáculo como "terrível" e "uma afronta ao povo norte-americano".