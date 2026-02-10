Carlos Barroca: “Queremos que o basquetebol volte a ser modalidade líder de pavilhão em Portugal”

Carlos Barroca surge como um dos nomes mais sonantes do basquetebol português dos últimos 40 anos, contando com uma vasta experiência além-fronteiras. Treinador, vice-presidente da NBA Asia e comentador, apresenta agora a sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), com eleições marcadas para 25 de abril deste ano.

Do outro lado, está João Carvalho. Até à data, estes são os únicos nomes conhecidos que se propuseram ir às urnas para substituir Manuel Fernandes, atual presidente.

O processo eleitoral da FPB decorre em duas fases. A 21 de fevereiro serão eleitos 37 delegados - representantes de jogadores, treinadores, clubes e árbitros - num modelo que permite a todos os que tenham mais de 18 anos votar nos delegados do seu setor. Estes 37 elementos juntam-se a 24 delegados por inerência, formando o colégio eleitoral que, no dia 25 de abril, se reúne em Assembleia Geral para escolher o próximo presidente da Federação e respetivos órgãos sociais.

Como é que as várias experiências que tem se podem complementar e refletir na sua candidatura?

É como abrir um livro e ir buscar um bocadinho de cada parte. Eu diria que, na Ásia, a maior influência que tenho nessa área da gestão de recursos tem a ver com a Austrália. Na Europa, particularmente a França. São talvez os países que mais me influenciaram na construção de modelos eficazes de governação e que resultam num basquetebol fortíssimo, a partir de clubes igualmente fortes.

Qual a sua maior bandeira?

Se tivesse de resumir, diria que é a criação de um plano estratégico nacional em que todos participem e em que a estratégia não seja de cima para baixo, mas de baixo para cima. A Federação tem naturalmente a responsabilidade de criar os processos, mas é a partir da base que as soluções devem ser geradas, para que todos se sintam parte da solução e não parte do problema. Outra prioridade é construir melhor o produto e dignificar o basquetebol português, porque Portugal já foi uma modalidade líder no país. Tivemos a primeira liga profissional, a primeira escola de treinadores e a primeira associação nacional de treinadores de basquetebol, e todas as outras modalidades olhavam para nós.

Esse papel perdeu-se e queremos voltar a ser uma modalidade líder de pavilhão em Portugal. Além disso, é fundamental qualificar todos os agentes da modalidade - dirigentes, jogadores, treinadores, árbitros, pais e comunidades - garantindo que ao qualificar as pessoas também qualificamos a pipeline de atletas. A partir de determinada idade, os melhores talentos têm de jogar mais vezes entre si ao longo do ano, porque só assim existe verdadeira evolução.

Queremos igualmente ter a ambição de chegar aos Jogos Olímpicos, especialmente através do 3x3, masculino e feminino, colocando 2028 e 2032 como anos em que devemos assumir essa ambição. Queremos ainda fazer crescer a modalidade, aumentando o número de participantes para cerca de 45 mil no final do primeiro ciclo, partindo dos atuais cerca de 31 mil, e para isso é indispensável reforçar a relação com as escolas e com o sistema de ensino, levando programas e recursos atrativos a comunidades onde o basquetebol praticamente não existe.