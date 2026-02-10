Carlos Barroca: “Queremos que o basquetebol volte a ser modalidade líder de pavilhão em Portugal”

10 fev, 2026 - 14:20 • Redação
Carlos Barroca surge como um dos nomes mais sonantes do basquetebol português dos últimos 40 anos, contando com uma vasta experiência além-fronteiras. Treinador, vice-presidente da NBA Asia e comentador, apresenta agora a sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), com eleições marcadas para 25 de abril deste ano.
Do outro lado, está João Carvalho. Até à data, estes são os únicos nomes conhecidos que se propuseram ir às urnas para substituir Manuel Fernandes, atual presidente.
O processo eleitoral da FPB decorre em duas fases. A 21 de fevereiro serão eleitos 37 delegados - representantes de jogadores, treinadores, clubes e árbitros - num modelo que permite a todos os que tenham mais de 18 anos votar nos delegados do seu setor. Estes 37 elementos juntam-se a 24 delegados por inerência, formando o colégio eleitoral que, no dia 25 de abril, se reúne em Assembleia Geral para escolher o próximo presidente da Federação e respetivos órgãos sociais.
Como é que as várias experiências que tem se podem complementar e refletir na sua candidatura?
É como abrir um livro e ir buscar um bocadinho de cada parte. Eu diria que, na Ásia, a maior influência que tenho nessa área da gestão de recursos tem a ver com a Austrália. Na Europa, particularmente a França. São talvez os países que mais me influenciaram na construção de modelos eficazes de governação e que resultam num basquetebol fortíssimo, a partir de clubes igualmente fortes.
Qual a sua maior bandeira?
Se tivesse de resumir, diria que é a criação de um plano estratégico nacional em que todos participem e em que a estratégia não seja de cima para baixo, mas de baixo para cima. A Federação tem naturalmente a responsabilidade de criar os processos, mas é a partir da base que as soluções devem ser geradas, para que todos se sintam parte da solução e não parte do problema. Outra prioridade é construir melhor o produto e dignificar o basquetebol português, porque Portugal já foi uma modalidade líder no país. Tivemos a primeira liga profissional, a primeira escola de treinadores e a primeira associação nacional de treinadores de basquetebol, e todas as outras modalidades olhavam para nós.
Esse papel perdeu-se e queremos voltar a ser uma modalidade líder de pavilhão em Portugal. Além disso, é fundamental qualificar todos os agentes da modalidade - dirigentes, jogadores, treinadores, árbitros, pais e comunidades - garantindo que ao qualificar as pessoas também qualificamos a pipeline de atletas. A partir de determinada idade, os melhores talentos têm de jogar mais vezes entre si ao longo do ano, porque só assim existe verdadeira evolução.
Hmm, hmm.
Queremos igualmente ter a ambição de chegar aos Jogos Olímpicos, especialmente através do 3x3, masculino e feminino, colocando 2028 e 2032 como anos em que devemos assumir essa ambição. Queremos ainda fazer crescer a modalidade, aumentando o número de participantes para cerca de 45 mil no final do primeiro ciclo, partindo dos atuais cerca de 31 mil, e para isso é indispensável reforçar a relação com as escolas e com o sistema de ensino, levando programas e recursos atrativos a comunidades onde o basquetebol praticamente não existe.
Tendo isto em conta, que lugar tem o basquetebol português no contexto europeu e se tudo isso passa por uma maior internacionalização?
Sim, passa naturalmente. Portugal vem de um ano fantástico, é importante dizê-lo. Tivemos seleções masculinas e femininas nas fases finais dos campeonatos europeus e as sub-19 femininas participaram no Campeonato Mundial, o que tornou o ano verdadeiramente fabuloso. Mas o objetivo é que estes resultados deixem de ser exceção e se tornem uma constante, através da qualificação dos processos, da elevação do nível dos jogadores, do reforço ao trabalho das seleções e da experiência que lhes é proporcionada. As minhas ligações internacionais são um contributo importante para isso. O que queremos é ter a capacidade de garantir que o que aconteceu em 2025 não seja um ano de ouro isolado, mas algo que conseguimos repetir, conquistando o direito de estar nas fases de qualificação de forma consistente, como deve ser no desporto.
Neste contexto, como é que figuras como Neemias Queta, e noutros tempos Ticha Penicheiro, podem ser usadas como bandeira do basquetebol português?
Essas figuras já são bandeiras do basquetebol português e há outras referências importantes. Temos o Neemias Queta na NBA, temos a Ticha Penicheiro como uma das maiores jogadoras da história e temos ainda vários jogadores em países de grande nível basquetebolístico e treinadores espalhados pelo mundo com sucesso. O essencial é aumentar a cotação do basquetebol português e a qualidade do produto, para que possamos beneficiar disso.
Existe um problema relativo à forma como o basquetebol é sustentado em termos de recursos e é preciso criar alternativas, seja através de patrocínios, direitos televisivos ou outras vias, mas isso só será possível se trabalharmos juntos para qualificar o produto. Essas referências internacionais funcionam como faróis, modelos a que todos podem aspirar, contribuindo também para o crescimento da modalidade dentro do país.
O que significa, na prática, afirmar que o dinheiro não é o mais importante e que o essencial é ter visão?
O dinheiro é obviamente um recurso e com mais dinheiro é possível fazer mais, mas isto é algo que digo muitas vezes: para ter visão não é preciso dinheiro, é preciso ter visão; para ter competências não é preciso dinheiro, é preciso ter competências; para ter credibilidade não se compra credibilidade com dinheiro, ou se tem credibilidade ou não se tem; para ser eficiente não é preciso dinheiro, é preciso ser eficiente. O dinheiro deve ser usado para investir, não para gastar, e é aí que está toda a diferença. Para se investir bem é necessário ter visão, competências, credibilidade, eficiência e ambição. Depois é preciso estabelecer prioridades, perceber para onde queremos ir e, sobretudo, avaliar os projetos.
A Federação e o basquetebol português precisam de processos claros que identifiquem valores, orientações, prioridades e mecanismos de avaliação. Não se pode fazer nada sem avaliar, porque essa é a diferença entre gastar dinheiro e investir dinheiro. Independentemente da quantidade de dinheiro disponível, ele deve ser usado para criar um futuro melhor. Para estas qualidades não é preciso dinheiro, é preciso tê-las.