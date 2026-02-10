Ouvir
José Cabeça 91.º na qualificação de sprint clássico de esqui de fundo

10 fev, 2026 - 11:45 • Lusa

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Pequim'2022, José Cabeça gastou 4.02,77 minutos para cumprir o percurso no estádio de cross-country de Tesero.

O português José Cabeça foi 91.º classificado na qualificação de sprint clássico de esqui de fundo dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina'2026, naquela que foi a estreia de Portugal no evento.

Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, depois de ter estado em Pequim'2022, José Cabeça gastou 4.02,77 minutos para cumprir o percurso no estádio de cross-country de Tesero, ficando longe dos 30 primeiros, que se qualificavam para os quartos de final.

O norueguês Johannes Hoesflot Klaebo, campeão olímpico em Pequim2022, foi o mais rápido na qualificação, em 3.07,37, mantendo-se em rota para se tornar o atleta mais titulado da história em Jogos Olímpicos de Inverno - está a dois ouros dos compatriotas Marit Bjorgen e Ole Einar Bjorndalen.

Esta foi a estreia de Portugal em provas de sprint clássico, com as anteriores participações em provas de esqui de fundo a serem sempre nos 15 km, com José Cabeça a ter o melhor resultado, com o 88.º lugar em Pequim'2022.

O alentejano, de 29 anos, volta a competir na sexta-feira, nos 10 km estilo livre, com Emeric Guerillot a ser o próximo português em ação, na quarta-feira, no Super G de esqui alpino.

Emeric Guerillot vai ainda disputar o slalom gigante (14 fevereiro) e o slalom (16), com Vanina Guerillot a estar presente no slalom gigante (15) e no slalom (17).

