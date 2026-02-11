"Depravações indizíveis" no Super Bowl. Republicanos pedem prisão para Bad Bunny

Congressistas republicanos pediram na terça-feira ao regulador dos media nos EUA que multe e prenda Bad Bunny e os executivos da NFL e da NBC, acusando o espetáculo do Super Bowl de incluir palavrões e “depravação indizível”. O congressista Randy Fine exigiu à Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) que aplique sanções, considerando a apresentação ilegal por conter palavras que, traduzidas para inglês, justificariam a suspensão da transmissão, além de “toda a outra porcaria pornográfica repugnante” presente no programa. “Pedimos [ao FCC] medidas drásticas, incluindo multas e revisão das licenças de transmissão da NFL, da NBC e de ‘Bad Bunny’. Prendam-nos”, frisou o congressista da Florida, numa publicação nas suas redes sociais. O congressista incluiu traduções em inglês de músicas dos Bad Bunny contendo palavras como “pénis” e “rabo”, que são proibidas na televisão de sinal aberto, embora em concertos como o de domingo, os cantores evitem estas palavras para cumprir as regras.

Este pedido foi acompanhado por Andy Ogles, congressista do Tennessee, que enviou uma carta à Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) a solicitar uma investigação formal da NFL (liga de futebol americano) e da NBC (estação de televisão) por “facilitarem esta transmissão indecente”, argumentando que a música “glorifica a sodomia e outras depravações indizíveis”. “As crianças foram forçadas a suportar exibições explícitas de atos sexuais gay, mulheres a abanar-se provocativamente e Bad Bunny a agarrar descaradamente a sua virilha enquanto se esfregava no ar”, apontou Ogles numa carta partilhada na rede social X.