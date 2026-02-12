Ouvir
Francisco Cabral perde em Roterdão

12 fev, 2026 - 20:54 • Lusa

Na próxima semana, o portuense vai disputar o torneio de Doha, também na variante de pares.

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, caiu nos quartos de final de pares do torneio de Roterdão, ao perder em dois sets com uma dupla alemã.

Jakob Schnaitter e Mark Wallner impuseram-se ao duo luso-austríaco por 7-5 e 6-4, em 1h24.

Este foi o primeiro torneio do melhor português de sempre nos rankings - ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares - ao lado de Lucas Miedler, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Na próxima semana, o portuense de 29 anos e o austríaco vão disputar o torneio de Doha.

