Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics

O português Neemias Queta marcou oito pontos na vitória dos Boston Celtics em casa sobre os Chicago Bulls, por 124-105, no último encontro antes da pausa para o All-Star Game da NBA.

Novamente titular, Queta marcou os quatro lançamentos de campo que tentou, conseguindo ainda seis ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, em apenas 14.44 minutos em campo, num encontro em que sofreu uma pequena lesão no tornozelo e não foi utilizado no quarto período.

Na sua quinta temporada na NBA, o poste português tem médias de 9,7 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências, 1,3 desarmes de lançamento e 0,9 roubos de bola em 25,1 minutos por jogo.

Entre os titulares dos Celtics, Jaylen Brown foi o melhor marcador, com 24 pontos, menos dois do que o suplente Payton Pritchard, enquanto o montenegrino Nikola Vucevic conseguiu um ‘duplo-duplo’ (19 pontos e 11 ressaltos) no reencontro com os Bulls, dos quais se transferiu recentemente.

Na equipa de Chicago, Rob Dillingham, que começou o jogo no banco de suplentes, fez 16 pontos, mais um do que Matas Buzelis e Collin Sexton, com Anfernee Simons, envolvido na troca de Vucevic, a marcar apenas sete no regresso a Boston.

Os Celtics, que apenas voltam a jogar em 19 de fevereiro, continuam no segundo lugar na Conferência Este, com 35 vitórias e 19 derrotas, enquanto os Bulls estão no 11.º posto (24 triunfos em 55 jogos), o primeiro fora dos lugares de acesso ao play-in.