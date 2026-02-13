Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol

Francisco Costa eleito o melhor jovem do mundo do andebol

13 fev, 2026 - 11:25

O lateral do Sporting tem 20 anos, nasceu em Vila Nova de Gaia e, só esta temporada, conta 258 golos em 39 jogos.

A+ / A-

Francisco Costa, uma das figuras do andebol nacional e do Sporting, foi eleito o melhor jogador jovem do mundo.

A distinção foi anunciada esta manhã pela Federação Internacional de Andebol.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O lateral do Sporting tem 20 anos, nasceu em Vila Nova de Gaia e, só esta temporada, conta 258 golos em 39 jogos.

O andebolista tem sido decisivo na fase especial que vive a seleção nacional, que subiu ao quinto lugar do ranking europeu na sequência do histórico quinto lugar no Europeu.

Para além de Kiko Costa, Viola Leuchter foi eleita a melhor jogadora jovem do mundo. Já entre os graúdos, Mathias Gidsel e Henny Reistad foram escolhidos como os melhores do mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)