Francisco Costa eleito o melhor jovem do mundo do andebol

Francisco Costa, uma das figuras do andebol nacional e do Sporting, foi eleito o melhor jogador jovem do mundo.

A distinção foi anunciada esta manhã pela Federação Internacional de Andebol.

O lateral do Sporting tem 20 anos, nasceu em Vila Nova de Gaia e, só esta temporada, conta 258 golos em 39 jogos.

O andebolista tem sido decisivo na fase especial que vive a seleção nacional, que subiu ao quinto lugar do ranking europeu na sequência do histórico quinto lugar no Europeu.

Para além de Kiko Costa, Viola Leuchter foi eleita a melhor jogadora jovem do mundo. Já entre os graúdos, Mathias Gidsel e Henny Reistad foram escolhidos como os melhores do mundo.

