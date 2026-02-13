José Cabeça diz adeus aos Jogos de Inverno com um 99.º lugar nos 10km estilo livre

José Cabeça encerrou esta sexta-feira a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno com o 99.º lugar na prova de 10 quilómetros estilo livre, na pista de Tesero.

A prova do português foi condicionada por uma queda ainda na fase inicial.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Cabeça, que partiu com o dorsal 98, concluiu a distância em 27:00.8, a 6:24.6 do norueguês Johannes Klaebo (20:36.2), que chegou à terceira medalha de ouro nesta edição e a oitava na carreira

Para José Cabeça, é a conclusão da segunda participação olímpica, depois de Pequim 2022, onde foi 88º classificado nos 15 quilómetros estilo clássico.

De recordar que o esquiador alentejano tinha sido 91.º na prova de sprint clássico.

Este sábado regressa à ação Emeric Guerillot, a partir das 9 da manhã, no slalom gigante.