  Bola Branca 12h44
  13 fev, 2026
Jogos Olímpicos de Inverno

José Cabeça diz adeus aos Jogos de Inverno com um 99.º lugar nos 10km estilo livre

13 fev, 2026 - 16:53 • Rui Viegas

A prova do português foi condicionada por uma queda ainda na fase inicial.

José Cabeça encerrou esta sexta-feira a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno com o 99.º lugar na prova de 10 quilómetros estilo livre, na pista de Tesero.

A prova do português foi condicionada por uma queda ainda na fase inicial.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Cabeça, que partiu com o dorsal 98, concluiu a distância em 27:00.8, a 6:24.6 do norueguês Johannes Klaebo (20:36.2), que chegou à terceira medalha de ouro nesta edição e a oitava na carreira

Para José Cabeça, é a conclusão da segunda participação olímpica, depois de Pequim 2022, onde foi 88º classificado nos 15 quilómetros estilo clássico.

De recordar que o esquiador alentejano tinha sido 91.º na prova de sprint clássico.

Este sábado regressa à ação Emeric Guerillot, a partir das 9 da manhã, no slalom gigante.

