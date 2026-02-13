Patinador Ilia Malinin não venceu, é notícia

Surpresa total. A medalha olímpica parecia entregue a Ilia Malinin, mas os deuses da patinagem tinham outra ideia na final desta sexta-feira.

O patinador norte-americano caiu duas vezes durante o exercício de skate livre masculino. Terminou assim a sua sequência de 14 vitórias consecutivas.

De recordar que Ilia Malinin é o único patinador que já fez um quádruplo axel em competição, a que acrescenta um backflip, um mortal para trás que deixa o público em êxtase, mas nem sequer dá pontos.

A sorte acabou por sorrir a Mikhail Shaidorov, que assim conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina (a primeira medalha para o Cazaquistão).

O pódio foi fechado por Yuma Kagiyama (prata) e Shun Sato (bronze).