Jogos Olímpicos de Inverno

Patinador Ilia Malinin não venceu, é notícia

13 fev, 2026 - 23:41

A sorte acabou por sorrir ao cazaque Mikhail Shaidorov.

Ilia Malinin cai durante final nos Jogos Olímpicos de Inverno de Mião-Cortina 2026. Foto: Wu Hao/EPA
Surpresa total. A medalha olímpica parecia entregue a Ilia Malinin, mas os deuses da patinagem tinham outra ideia na final desta sexta-feira.

O patinador norte-americano caiu duas vezes durante o exercício de skate livre masculino. Terminou assim a sua sequência de 14 vitórias consecutivas.

De recordar que Ilia Malinin é o único patinador que já fez um quádruplo axel em competição, a que acrescenta um backflip, um mortal para trás que deixa o público em êxtase, mas nem sequer dá pontos.

A sorte acabou por sorrir a Mikhail Shaidorov, que assim conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina (a primeira medalha para o Cazaquistão).

O pódio foi fechado por Yuma Kagiyama (prata) e Shun Sato (bronze).

