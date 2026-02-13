Quer saber porque se sente tão bem depois de fazer exercício? A ciência explica

A revista "Neuron" publicou na quinta-feira as conclusões de um estudo que descreve, através de ratos (modificados para terem cérebros semelhantes aos humanos), como o exercício físico desencadeia alterações na atividade cerebral que ativam melhorias fisiológicas e metabólicas. "Muitas pessoas dizem que se sentem mais ágeis e com a mente mais clara depois de se exercitarem, e isso levou-nos a querer perceber o que acontece no cérebro após o exercício", referiu Nicholas Betley, investigador da Universidade da Pensilvânia, que faz parte do grande grupo de cientistas de centros norte-americanos e japoneses que conduziram o estudo. Os autores utilizaram ratos geneticamente modificados e uma vasta gama de técnicas fisiológicas, de imagem e moleculares para registar a atividade cerebral dos roedores durante semanas. O exercício físico foi realizado em passadeiras. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A primeira coisa que observaram, explicaram, foi que os ratos apresentavam maior atividade cerebral após correrem na passadeira, especialmente nas células nervosas localizadas no hipotálamo ventromedial, uma região que regula a forma como o corpo utiliza a energia, incluindo o peso corporal e o nível de açúcar no sangue.

Ao monitorizar a atividade neuronal durante o exercício físico, verificaram também que um grupo específico de células nervosas no hipotálamo ventromedial, denominadas neurónios do fator esteroidogénico 1 (SF-1), eram ativadas quando os animais corriam na passadeira. Mas não só. As células SF-1 permaneceram ativas durante pelo menos uma hora após os ratos terminarem a corrida. Após duas semanas de exercício diário na passadeira, os ratos da experiência apresentaram maior resistência, conseguiram correr mais rápido e durante mais tempo antes de se cansarem. A descoberta surpreendente foi outra, pois, após 14 dias de exercício em passadeira, os roedores apresentaram uma maior ativação dos neurónios SF-1, e com maior intensidade, do que no início do treino, quando não faziam exercício. Quando os investigadores bloquearam a atividade dos neurónios SF-1 e os impediram de enviar sinais para o resto do cérebro, os ratos cansaram-se rapidamente e não apresentaram melhorias na resistência, no metabolismo ou no fluxo sanguíneo durante o período de treino de duas semanas.