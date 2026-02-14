Benfica garante lugar na “final four” da Champions

14 fev, 2026 - 22:58
O Benfica empatou 2-2 com as espanholas do Esnega Fraga em partida da quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
Com este empate, as encarnadas garantem o primeiro lugar do grupo e o passaporte para a “final four” da Champions.
Os golos das águias foram marcados por Maria Sofia Silva, que bisou. Pelas visitantes apontaram Adriana Soto e Maria Sanjurjo.
Ainda falta decidir onde vai ser jogada a fase final da prova.
Já na Taça Europa, a equipa feminina da Sanjoanense goleou em casa o Nantes Loire, por 8-1, na primeira mão dos quartos de final da prova.