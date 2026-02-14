Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins feminino

Benfica garante lugar na “final four” da Champions

14 fev, 2026 - 22:58

Maria Sofia Silva bisou para a equipa da Luz.

A+ / A-

O Benfica empatou 2-2 com as espanholas do Esnega Fraga em partida da quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Com este empate, as encarnadas garantem o primeiro lugar do grupo e o passaporte para a “final four” da Champions.

Os golos das águias foram marcados por Maria Sofia Silva, que bisou. Pelas visitantes apontaram Adriana Soto e Maria Sanjurjo.

Ainda falta decidir onde vai ser jogada a fase final da prova.

Já na Taça Europa, a equipa feminina da Sanjoanense goleou em casa o Nantes Loire, por 8-1, na primeira mão dos quartos de final da prova.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)