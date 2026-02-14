Benfica garante lugar na “final four” da Champions

O Benfica empatou 2-2 com as espanholas do Esnega Fraga em partida da quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Com este empate, as encarnadas garantem o primeiro lugar do grupo e o passaporte para a “final four” da Champions.

Os golos das águias foram marcados por Maria Sofia Silva, que bisou. Pelas visitantes apontaram Adriana Soto e Maria Sanjurjo.

Ainda falta decidir onde vai ser jogada a fase final da prova.

Já na Taça Europa, a equipa feminina da Sanjoanense goleou em casa o Nantes Loire, por 8-1, na primeira mão dos quartos de final da prova.