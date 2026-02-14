Ouvir
Hóquei em patins

Benfica segue na Taça depois de superar FC Porto

14 fev, 2026 - 21:00

Jogo no Dragão teve cinco golos. Veja todos os resultados da eliminatória.

O Benfica ganha no Dragão, por 3-2, e segue em frente na Taça de Portugal de hóquei em patins.

Os encarnados foram superiores na maior parte da partida, mas os azuis e brancos arriscaram tudo nos minutos finais, tendo chegado a estar sem guarda-redes.

Pela equipa da Luz marcaram João Rodrigues, Zé Miranda e Nil Roca, todos na primeira parte.

Já pelos azuis e brancos descontaram Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto.

Os dois guarda-redes também tiveram várias oportunidades para brilhar durante o encontro.

Quartos de final são a próxima fase da prova.

Veja todos os resultados:

Sexta-feira, 13 fevereiro

Candelária 1-1 Juventude de Viana (1-3 ap)

Sábado, 14 fevereiro

Parede 2-6 Turquel

Paço de Arcos 4-6 Sporting

HC Braga 3-3 Sanjoanense (6-3 ap)

Riba d' Ave 4-7 Óquei de Barcelos

Póvoa 3-1 Carvalhos

FC Porto 2-3 Benfica

Oeiras 5-4 Juventude Pacense

