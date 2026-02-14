Benfica segue na Taça depois de superar FC Porto

14 fev, 2026 - 21:00
O Benfica ganha no Dragão, por 3-2, e segue em frente na Taça de Portugal de hóquei em patins.
Os encarnados foram superiores na maior parte da partida, mas os azuis e brancos arriscaram tudo nos minutos finais, tendo chegado a estar sem guarda-redes.
Pela equipa da Luz marcaram João Rodrigues, Zé Miranda e Nil Roca, todos na primeira parte.
Já pelos azuis e brancos descontaram Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto.
Os dois guarda-redes também tiveram várias oportunidades para brilhar durante o encontro.
Quartos de final são a próxima fase da prova.
Veja todos os resultados:
Sexta-feira, 13 fevereiro
Candelária 1-1 Juventude de Viana (1-3 ap)
Sábado, 14 fevereiro
Parede 2-6 Turquel
Paço de Arcos 4-6 Sporting
HC Braga 3-3 Sanjoanense (6-3 ap)
Riba d' Ave 4-7 Óquei de Barcelos
Póvoa 3-1 Carvalhos
FC Porto 2-3 Benfica
Oeiras 5-4 Juventude Pacense