Gerson Baldé bate recorde histórico

14 fev, 2026 - 21:33

Este salto é o terceiro melhor do ano e consegue marca para os Mundiais indoor de atletismo.

O saltador Gerson Baldé bateu o recorde nacional do salto em comprimento em pista curta.

O atleta do Sporting saltou 8.32 metros (recorde pessoal), batendo Carlos Calado, num registo de 2002.

Este salto é o terceiro melhor do ano só atrás de Bozhidar Sarâboyukov (8.45m) e Mattia Furlani (8.39m).

Com esta marca, Baldé consegue marca para os Mundiais indoor de atletismo, que vão decorrer entre 20 e 22 março, na Polónia.

A prova, inserida nos Campeonatos Nacionais de Clubes, disputou-se este sábado em Braga.

