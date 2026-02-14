Gerson Baldé bate recorde histórico

14 fev, 2026 - 21:33
O saltador Gerson Baldé bateu o recorde nacional do salto em comprimento em pista curta.
O atleta do Sporting saltou 8.32 metros (recorde pessoal), batendo Carlos Calado, num registo de 2002.
Este salto é o terceiro melhor do ano só atrás de Bozhidar Sarâboyukov (8.45m) e Mattia Furlani (8.39m).
Com esta marca, Baldé consegue marca para os Mundiais indoor de atletismo, que vão decorrer entre 20 e 22 março, na Polónia.
A prova, inserida nos Campeonatos Nacionais de Clubes, disputou-se este sábado em Braga.