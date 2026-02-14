Ouvir
Slalom gigante

Lucas Pinheiro Braathen, fã de Ronaldinho, dá primeiro ouro ao Brasil em Jogos de Inverno

14 fev, 2026 - 18:56 • Redação

O esquiador de 25 anos venceu o ouro na prova de slalom gigante, ao bater o favorito e campeão em título, o suíço Marco Odermatt, por 0,58 segundos.

Lucas Pinheiro Braathen queria ser como o futebolista Ronaldinho Gaúcho, mas este sábado fez história ao conquistar a primeira medalha de sempre para o Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina.

O esquiador de 25 anos venceu o ouro na prova de slalom gigante, ao bater o grande favorito e campeão em título, o suíço Marco Odermatt, por 0,58 segundos. O esquiador português Emeric Guerillot foi 38.º classificado.

Filho de mãe brasileira e de pai norueguês, os primeiros anos de vida de Lucas Pinheiro Braathen foram vividos entre dois continentes. Nasceu na Noruega, aos três anos foi para o Brasil e regressou novamente à Escandinávia, onde começou a praticar esqui.

“Não cresci como esquiador, cresci como jogador de futebol. Foi assim que tive o meu primeiro contacto com o desporto”, afirmou Lucas aos jornalistas, após conquistar a medalha de ouro.

O embaixador do “samba-esqui” contou que o seu grande ídolo de criança era o futebolista Ronaldo Gaúcho, internacional brasileiro com magia nos pés.

“Quando visitava a minha família no Brasil, os meus primeiros ídolos eram Ronaldinho Gaúcho, era o Ronaldo e essas figuras que realmente mudaram o futebol e o desporto em geral, ao ousarem ser quem são.”

Mas quis o destino que Lucas singrasse numa modalidade sem tradição no Brasil e que está nos antípodas do futebol.

“Foi isso que me inspirou a ter a coragem de ir ter com o meu pai, quando tinha seis ou sete anos, e dizer-lhe que queria mesmo tornar-me o melhor jogador de futebol do mundo. Agora, de alguma forma, sou esquiador — mas, pelo menos, sou campeão”, declarou o primeiro medalhado com as cores do Brasil na longa história dos Jogos de Inverno.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi um dos primeiros a felicitar o novo herói desportivo brasileiro, que também recebeu um telefonema do histórico especialista italiano de slalom, Alberto Tomba.

Lucas não conseguiu conter as lágrimas nos Alpes italianos, pouco depois, quando o hino brasileiro ecoou pela primeira vez numa edição dos Jogos de Inverno, enquanto o atleta se envolvia na bandeira.

“As emoções que estou a sentir neste momento são como um sol interior que brilha intensamente dentro de mim e para tantas pessoas. Espero verdadeiramente que possa brilhar sobre os outros, inspirá-los a ousarem seguir a sua própria luz, o seu próprio coração, e a confiarem em quem são”, afirmou.

O novo campeão do mundo de slalom gigante chegou a desistir da modalidade em 2023, quando ainda representava a Noruega, admitindo que não estava feliz e que o esqui o fazia sentir miserável.

Acabaria por voltar em 2024, a representar outras cores e com a missão conquistar títulos para o Brasil.

“Decidi regressar à competição no esqui porque encontrei a possibilidade de o fazer nos meus próprios termos”, afirmou na altura. “Deixei claro que voltava para fazer história e que voltava para ser o melhor.”

Este sábado, após conquistar a medalha de ouro, Lucas refletiu sobre o seu percurso por vezes difícil e solitário: “Se não fossem todas as escolhas que fiz, se tivesse seguido o caminho convencional, nunca estaria hoje aqui sentado”.

