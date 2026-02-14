Lucas Pinheiro Braathen, fã de Ronaldinho, dá primeiro ouro ao Brasil em Jogos de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen queria ser como o futebolista Ronaldinho Gaúcho, mas este sábado fez história ao conquistar a primeira medalha de sempre para o Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina. O esquiador de 25 anos venceu o ouro na prova de slalom gigante, ao bater o grande favorito e campeão em título, o suíço Marco Odermatt, por 0,58 segundos. O esquiador português Emeric Guerillot foi 38.º classificado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Filho de mãe brasileira e de pai norueguês, os primeiros anos de vida de Lucas Pinheiro Braathen foram vividos entre dois continentes. Nasceu na Noruega, aos três anos foi para o Brasil e regressou novamente à Escandinávia, onde começou a praticar esqui. “Não cresci como esquiador, cresci como jogador de futebol. Foi assim que tive o meu primeiro contacto com o desporto”, afirmou Lucas aos jornalistas, após conquistar a medalha de ouro. O embaixador do “samba-esqui” contou que o seu grande ídolo de criança era o futebolista Ronaldo Gaúcho, internacional brasileiro com magia nos pés. “Quando visitava a minha família no Brasil, os meus primeiros ídolos eram Ronaldinho Gaúcho, era o Ronaldo e essas figuras que realmente mudaram o futebol e o desporto em geral, ao ousarem ser quem são.” Mas quis o destino que Lucas singrasse numa modalidade sem tradição no Brasil e que está nos antípodas do futebol.

“Foi isso que me inspirou a ter a coragem de ir ter com o meu pai, quando tinha seis ou sete anos, e dizer-lhe que queria mesmo tornar-me o melhor jogador de futebol do mundo. Agora, de alguma forma, sou esquiador — mas, pelo menos, sou campeão”, declarou o primeiro medalhado com as cores do Brasil na longa história dos Jogos de Inverno. O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi um dos primeiros a felicitar o novo herói desportivo brasileiro, que também recebeu um telefonema do histórico especialista italiano de slalom, Alberto Tomba. Lucas não conseguiu conter as lágrimas nos Alpes italianos, pouco depois, quando o hino brasileiro ecoou pela primeira vez numa edição dos Jogos de Inverno, enquanto o atleta se envolvia na bandeira.