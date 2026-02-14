Ouvir
  13 fev, 2026
Râguebi

Portugal derrota Alemanha

14 fev, 2026 - 18:07

Quatro vitórias na fase de qualificação.

A seleção portuguesa de râguebi venceu a Alemanha por 68-12, na segunda jornada do Rugby Europe Championship.

Os “lobos”, que se mantêm na luta pelo apuramento para as meias-finais do Europeu, com quatro triunfos, chegaram ao intervalo a vencer por 33-0.

Ao todo, a equipa orientada por Simon Mannix fez 10 ensaios, cinco em cada parte, contra dois dos alemães.

Destaque para Rodrigo Marta, que chegou aos 39 ensaios pela seleção.

No próximo domingo, a equipa das quinas recebe a Roménia, às 17h30, no Estádio Nacional.

