Portugal derrota Alemanha

14 fev, 2026 - 18:07
A seleção portuguesa de râguebi venceu a Alemanha por 68-12, na segunda jornada do Rugby Europe Championship.
Os “lobos”, que se mantêm na luta pelo apuramento para as meias-finais do Europeu, com quatro triunfos, chegaram ao intervalo a vencer por 33-0.
Ao todo, a equipa orientada por Simon Mannix fez 10 ensaios, cinco em cada parte, contra dois dos alemães.
Destaque para Rodrigo Marta, que chegou aos 39 ensaios pela seleção.
No próximo domingo, a equipa das quinas recebe a Roménia, às 17h30, no Estádio Nacional.