Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Râguebi

França derrota País de Gales e lidera torneio das Seis Nações

15 fev, 2026 - 21:33 • Lusa

Histórico torneio vai na segunda jornada.

A+ / A-

A França venceu no País de Gales, por 54-12, no encerramento da segunda jornada do torneio das Seis Nações em râguebi e assume, isolada, o comando da classificação, com 10 pontos.

Em Cardiff, os gauleses chegaram ao ponto de bónus ofensivo ainda na primeira parte, com ensaios de Emilien Gailleton (01), Louis Bielle-Biarrey (10), Fabien Brau-Boirie (14) e Matthieu Jalibert(38), prosseguindo no segundo tempo com toques de meta de Julien Marchand (43), Theo Attissogbe (48, 57) e Charles Ollivon (60).

Thomas Ramos transformou sete (02, 15, 39, 44, 49, 58, 61), enquanto aos galeses restou a consolação de terem feito dois toques de meta, por Rhys Carre (18) e Mason Grady (78), o primeiro dos quais transformado por Dan Edwards (19).

Com este triunfo, o segundo com ponto de bónus ofensivo, após vencerem a Irlanda (36-14) na primeira ronda, os ‘bleus’ assumiram, destacados, a liderança do mais antigo torneio de râguebi do mundo, com 10 pontos, mais quatro do que a Escócia, que segue em segundo lugar, com seis.

Inglaterra e Itália estão logo atrás, ambas com cinco pontos, seguidas pela Irlanda (quatro) e País de Gales (zero).

A terceira jornada arranca no próximo sábado, com o prato forte da ronda, Inglaterra-Irlanda, seguindo-se o País de Gales-Escócia, encerrando no domingo, com o França-Itália.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)