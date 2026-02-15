Klaebo chega aos nove ouros olímpicos

15 fev, 2026 - 16:42
O esquiador de fundo norueguês Johannes Klaebo estabeleceu um recorde de nove títulos olímpicos de inverno, considerando todas as disciplinas, ao vencer, com a Noruega, a estafeta de 4x7,5 quilómetros.
Esta foi a quarta medalha de ouro de Klaebo nos Jogos de Inverno Milão-Cortina, superando os oito títulos dos compatriotas Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie, de esqui de fundo, e do biatleta Ole Einar Bjorndalen.
Klaebo, de 29 anos, foi quem fechou a estafeta da Noruega nos 4x7,5 quilómetros, na pista de cross country de Tesero, num triunfo em que formou equipa com Emil Iversen, Martin Loewstroem e Einar Hedegart, garantido em 01:04.24,5 horas.
O quarteto norueguês superou a equipa francesa, medalha de prata, a 22,2 décimas de segundos, e a italiana, bronze, a 47,9.
Às quatro medalhas de ouro em Milão-Cortina (sprint clássico de esqui de fundo, estafeta 4x7,5 quilómetros, skyatlo e 10 quilómetros estilo livre), o norueguês junta dois ouros nos Jogos de 2022, na China, e três em 2018, na Coreia do Sul.
Depois desta quarta medalha de ouro, o “cometa”, alcunha pelo qual é conhecido, de Trondheim pode sonhar com um Grand Slam: vencer todas as seis provas do programa olímpico, um feito inédito.
Klaebo já alcançou esta proeza nos últimos Mundiais, na sua cidade natal, em 2025, e nestes Jogos Olímpicos restam-lhe duas provas para fazer o pleno.
Em Itália, ainda vai disputar no esqui de fundo o sprint por equipas na quarta-feira e a prova de 50 quilómetros no sábado, em Val di Fiemme, onde será o grande favorito.