Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jogos Olímpicos Inverno

Klaebo chega aos nove ouros olímpicos

15 fev, 2026 - 16:42

Só em Milão-Cortina são quatro as medalhas já conquistadas.

A+ / A-

O esquiador de fundo norueguês Johannes Klaebo estabeleceu um recorde de nove títulos olímpicos de inverno, considerando todas as disciplinas, ao vencer, com a Noruega, a estafeta de 4x7,5 quilómetros.

Esta foi a quarta medalha de ouro de Klaebo nos Jogos de Inverno Milão-Cortina, superando os oito títulos dos compatriotas Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie, de esqui de fundo, e do biatleta Ole Einar Bjorndalen.

Klaebo, de 29 anos, foi quem fechou a estafeta da Noruega nos 4x7,5 quilómetros, na pista de cross country de Tesero, num triunfo em que formou equipa com Emil Iversen, Martin Loewstroem e Einar Hedegart, garantido em 01:04.24,5 horas.

O quarteto norueguês superou a equipa francesa, medalha de prata, a 22,2 décimas de segundos, e a italiana, bronze, a 47,9.

Às quatro medalhas de ouro em Milão-Cortina (sprint clássico de esqui de fundo, estafeta 4x7,5 quilómetros, skyatlo e 10 quilómetros estilo livre), o norueguês junta dois ouros nos Jogos de 2022, na China, e três em 2018, na Coreia do Sul.

Depois desta quarta medalha de ouro, o “cometa”, alcunha pelo qual é conhecido, de Trondheim pode sonhar com um Grand Slam: vencer todas as seis provas do programa olímpico, um feito inédito.

Klaebo já alcançou esta proeza nos últimos Mundiais, na sua cidade natal, em 2025, e nestes Jogos Olímpicos restam-lhe duas provas para fazer o pleno.

Em Itália, ainda vai disputar no esqui de fundo o sprint por equipas na quarta-feira e a prova de 50 quilómetros no sábado, em Val di Fiemme, onde será o grande favorito.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)