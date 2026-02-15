Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque


Ténis

Primeira vitória. Frederico Silva vence challenger da India

15 fev, 2026 - 15:20 • Lusa

Tenista luso derrotou argentino em partida que durou três horas.



O tenista português Frederico Silva conquistou este domingo o primeiro título da carreira no circuito challenger, ao vencer o argentino Federico Agustin Gomez na final de Chennai, na Índia, num jogo decidido em três sets.

Frederico Silva, 255.º do ranking mundial e sexto cabeça de série, bateu o número 196 da hierarquia ATP, com os parciais de 6-4, 6-7 (12) e 6-4, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de três horas.

O tenista luso, de 30 anos, venceu o primeiro set por 6-4, depois de quebrar por duas vezes o serviço do argentino, e no segundo esteve perto do triunfo, mas desperdiçou quatro 'match points' no 'tie-break' e viu o seu adversário triunfar e levar o jogo para um decisivo terceiro set.

Então, Frederico Silva voltou a superiorizar-se a Federico Agustin Gomez, segundo pré-designado, e conquistou o primeiro título da carreira no circuito challenger, na quinta final que disputou, depois de derrotas em São Paulo, Kobe, Yokkaichi e Troisdorf.

Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
