Sporting ganha nacionais de clubes em masculino e feminino

O Sporting dominou os Nacionais de clubes de atletismo e conquistou os títulos masculino e feminino.

As provas foram realizadas, este fim de semana, no pavilhão de Braga.

Os leões revalidam o título feminino e recuperam o título masculino.

No feminino, a equipa de Alvalade terminou com 93 pontos, incluindo 8 vitórias em 13 provas.

O Benfica terminou em 2.º, com 74 pontos, num campeonato no qual venceu em 3 eventos, e em terceiro ficou o Jardim da Serra, com 70 pontos - e uma vitória, nos 3.000 metros marcha.

Já no masculino, o triunfo verde e branco foi bem mais apertado: 97 pontos, apenas mais 3 do que o Benfica. Os leões venceram 7 provas, contra as 6 dos encarnados.

A fechar o pódio masculino ficou também o Jardim da Serra, com 60 pontos.