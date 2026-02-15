Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal

Zicky. “Os boatos infundados de pessoas maldosas têm tomado grandes proporções”

15 fev, 2026 - 18:49

Jogador dos leões voltou às quadras três meses depois.

A+ / A-

O pivot Zicky voltou a jogar pelo Sporting, três meses depois, reagiu este domingo nas redes sociais e desabafou após alguns rumores que punham em causa a sua carreira.

"Só respondo com trabalho. Depois de um 'Fim', existe sempre um novo começo… Os boatos infundados de pessoas maldosas têm tomado grandes proporções, não querendo dar ênfase nunca me pronunciei, preferi antes trabalhar, seguir em frente e responder com trabalho, foi assim que comecei e será sempre assim que irei continuar", escreveu.

O internacional português acrescentou: "Na vida as pessoas comentam o teu penteado, fazem diagnóstico do teu estado clínico, questionam as tuas decisões, julgam as tuas ações, isto tudo são coisas que não controlas, e que não te devem bloquear. Foca-te em ti e responde com trabalho em todas as a adversidades".

Zicky não jogava desde 24 de novembro e falhou o recente Europeu da modalidade.

Os leões golearam o Eléctrico, por 8-2, em partida da Taça de Portugal de futsal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)