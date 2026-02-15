Zicky. “Os boatos infundados de pessoas maldosas têm tomado grandes proporções”

O pivot Zicky voltou a jogar pelo Sporting, três meses depois, reagiu este domingo nas redes sociais e desabafou após alguns rumores que punham em causa a sua carreira.

"Só respondo com trabalho. Depois de um 'Fim', existe sempre um novo começo… Os boatos infundados de pessoas maldosas têm tomado grandes proporções, não querendo dar ênfase nunca me pronunciei, preferi antes trabalhar, seguir em frente e responder com trabalho, foi assim que comecei e será sempre assim que irei continuar", escreveu.

O internacional português acrescentou: "Na vida as pessoas comentam o teu penteado, fazem diagnóstico do teu estado clínico, questionam as tuas decisões, julgam as tuas ações, isto tudo são coisas que não controlas, e que não te devem bloquear. Foca-te em ti e responde com trabalho em todas as a adversidades".

Zicky não jogava desde 24 de novembro e falhou o recente Europeu da modalidade.

Os leões golearam o Eléctrico, por 8-2, em partida da Taça de Portugal de futsal.