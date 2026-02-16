A canalha deu uma tareia aos veteranos da NBA no renovado ‘All Star Game’

Ouvir
Tyrese Maxey deu o mote, com sete pontos num parcial inicial de 12-1, que lançou o conjunto mais jovem, orientado por JB Bickerstaff, para uma vitória sem discussão, num jogo que estava resolvido a meio (26-9).

A equipa mais jovem dos Estados Unidos ‘cilindrou’ domingo a mais veterana por 47-21, na final do renovado ‘All Star Game’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), em Inglewood.

Depois de uma ‘fase de grupos’ fantástica, com três jogos de 12 minutos muitos equilibrados, com dois triunfos por dois pontos e um por três, a final, entre as duas equipas da ‘casa’ foi de domínio total da ‘USA Stars’, em novo jogo de um período.

Tyrese Maxey deu o mote, com sete pontos num parcial inicial de 12-1, que lançou o conjunto mais jovem, orientado por JB Bickerstaff, para uma vitória sem discussão, num jogo que estava resolvido a meio (26-9).

O base dos Philadelphia 76ers foi o melhor marcador da equipa na final, com nove pontos, apenas mais um do que Anthony Edwards, que, pelo que fez no conjunto dos três jogos, recebeu o troféu Kobe Bryant, para o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP).

O extremo dos Minnesota Timberwolves levou o prémio individual, mas muitos outros jogadores brilharam, nomeadamente o francês Victor Wembanyama, que somou 14 pontos no primeiro jogo e 19 no segundo, mas, muito desacompanhado, não evitou duas derrotas da equipa ‘World’.

Sem a companhia de Shai-Gilgeous Alexander e Giannis Antetokounmpo, ambos lesionados, e com Luka Doncic, também a recuperar de lesão, e Nikola Jokic a cumprirem escassos minutos, ‘Wemby’ deu tudo, mas não evitou desaires por 37-35, após prolongamento, com a ‘USA Stars’ e por 48-45 com a ‘USA Stripes’.

O primeiro jogo foi decidido por um ‘triplo’ de Scottie Barnes, num prolongamento em que ganhava a primeira equipa a marcar cinco pontos e ao qual se chegou devido a decisivo ‘triplo’ de Edwards, e o segundo por uma exibição ‘imensa’, para a ‘lenda’, de Kahwi Leonard, com 31 pontos, com 11 em 13 nos ‘tiros’ de campo.

Pelo meio, no primeiro jogo entre os dois conjuntos norte-americanos, o triunfo chegou em cima da ‘buzina’, com um ‘triplo’ de De’Aaron Fox a selar o 42-40.

Depois, na reedição desse embate, na final, o jogo não teve história, com a equipa ‘USA Stripes’ sem energia, nomeadamente Kahwi, que se ficou por um ponto, com zero em quatro nos ‘tiros’ de campo, LeBron James ou Kevin Durant.

Nos dois primeiros dias da 75.ª edição do ‘All Star Game’, no Intuit Dome, em Inglewood, a casa dos Los Angeles Clippers, destaque para o ‘tri’ do lesionado Damian Lillard (Portland Trail Blazers) no concurso de ‘triplos’ e o triunfo de Keshad Johnson (Miami Heat) nos ‘afundanços’, apesar da réplica de Devin Booker e Carter Bryant, respetivamente.

Ainda no sábado, a equipa dos New York Knicks venceu o ‘shooting stars’, enquanto, na sexta-feira, a formação de Giannis Antetokounmpo ganhou o jogo das celebridades e a de Vince Carter o ‘rising stars’, com o ‘rookie’ V.J. Edgecombe (Philadelphia 76ers) como MVP.

