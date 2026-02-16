"Morreremos e o livro há de permanecer". João Almeida vê carreira eternizada em livro para os mais novos

O ano passado foi, por larga margem, o melhor da carreira de Almeida. Fez segundo lugar da Volta a Espanha e venceu três provas de uma semana de categoria World Tour, na Romandia, Suíça e País Basco.

O trepador recebeu o livro esta segunda-feira, mas não acredita que o vá conseguir terminar ainda antes de arrancar a Algarvia, esta quarta-feira: "Acho que vou ler aos poucos."

Em declarações à Renascença e à Lusa, o ciclista de 27 anos reconhece que "nunca pensou" ter um livro sobre a sua história: "É especial e gratificante. É um legado que fica, o meu nome num livro. Morreremos e o livro há de permanecer, fico muito feliz.”

"João Almeida e a Montanha Mágica" foi publicado nos últimos dias e apresentado, esta segunda-feira, no Algarve, com a presença do trepador de A-dos-Francos e o autor da obra, o jornalista Gonçalo Moreira.

O ciclista João Almeida ainda não arrancou em busca do seu primeiro título na Volta ao Algarve, mas já leva uma recordação do regresso ao sul do país: um livro para os mais novos com a história da sua carreira.

O livro reúne os triunfos do português, incluindo os mais recentes como a vitória na etapa 13 da Vuelta, no Alto de l'Angliru, e explica os conceitos mais básicos da modalidade. O autor Gonçalo Moreira quis "contar a história do João para um público infanto-juvenil".

A obra, com pouco mais de 100 páginas, foi escrito a pensar num público "entre os sete e os 14 anos e também para pessoas que não percebem nada da modalidade. Porquê que os ciclistas andam em pelotão, o que é aerodinâmica? Pode ser difícil explicar a crianças", esclarece.

O autor apresentou a ideia a João Almeida num estágio da equipa UAE Emirates: "Fui a Benidorm e levei-lhe algumas páginas. Expliquei o tom e ele tem a noção da importância de deixar um legado."

"O João não é de demonstrar muita emoção, mas ficou entusiasmado e isso entusiasmou-me a mim", revela.

Para o também comentador no "Eurosport", a obra - que será a primeira de uma saga sobre diferentes atletas de modalidades para lá do futebol - pretende empurrar "os próximos consumidores de desporto" para outros desportos.

"É difícil competir com o futebol, que está em todo o lado. Espero que ajude a expandir horizontes desta faixa etária, até porque o ciclismo tem crescido barbaridades, temos cada vez mais pessoas a ver e até quando não estão ciclistas portugueses", atira.

Presente no evento esteve também Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Para o antigo "sprinter", os mais jovens precisam de um ídolo como foi para si o espanhol Miguel Induráin, cinco vezes vencedor do Tour na década de 90.

"As referências são necessárias, o João é o ídolo que estes jovens de hoje em dia têm e ainda temos muitos jovens que querem praticar ciclismo hoje", explica.

O livro "João Almeida e a Montanha Mágica" será apresentado no dia 18 de fevereiro, na Livraria Almedina, em Lisboa, no dia 19 na Livraria Almedina, em Coimbra, no dia 20 na Fnac do Mar Shopping, em Matosinhos, e no dia 21 de fevereiro, na Livraria Almedina, em Braga.

Entretanto, João Almeida arranca em busca de conquistar a Volta ao Algarve pela primeira vez na carreira. A prova arranca esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro e vai até domingo, dia 22.

