Diogo Carmona leva Portugal pela primeira vez aos Paralímpicos de Inverno

17 fev, 2026 - 10:55 • Lara Castro
O snowboarder português Diogo Carmona, de 28 anos, vai tornar-se o primeiro atleta nacional a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, num momento histórico para o desporto paralímpico português.
A participação marca a estreia absoluta de Portugal na competição. Diogo Carmona vai competir no torneio de snowboard.
A missão portuguesa será chefiada por Pedro Flávio, presidente da Federação Portuguesa de Desportos de Inverno.
Esta presença é encarada como um “passo significativo na estratégia de desenvolvimento das modalidades de inverno em Portugal, reforçando o compromisso com a diversificação e crescimento do Movimento Paralímpico”, anunciou, o Comité Paralímpico de Portugal, em comunicado.
Os Jogos decorrem entre 6 e 15 de março de 2026, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo.