Volta ao Algarve arranca com nova organização e uma subida mais dura à Fóia. O que a torna tão atrativa?

A Volta ao Algarve em bicicleta arranca esta quarta-feira. Tem uma nova organização e um pelotão de grande qualidade, com a UAE Emirates de João Almeida a encabeçá-lo. A prova arranca com uma etapa maioritariamente plana junto à fronteira com Espanha, em Vila Real de Santo António e termina em Tavira, e são esperados que os "sprinters" se destaquem e um deles assuma a primeira camisola amarela da prova. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A dureza da montanha chega na quinta-feira, com a tirada entre Portimão e o Alto da Fóia, em Monchique. A organização optou por uma "subida inédita", que apresenta como "mais seletiva e exigente e com características provas de um prémio de montanha de primeira categoria."

Uma das novidades é a introdução dos pontos quentes a meio das etapas, "sprints" bonificados que prometem adicionar um elemento mais tático às etapas. Poderão as fugas conquistá-los, ou as equipas com objetivos de classificação geral terão interesse?

O tradicional contrarrelógio individual chega na terceira etapa. Na época passada, a organização optou por uma cronoescalada na última etapa, que acabaria por ditar o triunfo do dinamarquês Jonas Vingegaard. Este ano, teremos um traçado urbano de 19,5 quilómetros entre Vilamoura e Quarteira. A quarta etapa volta a estar reservada aos mais rápidos e termina num circuito em Lagos. Será a última oportunidade para os "sprinters" conquistarem uma etapa. A prova encerra no domingo com nova etapa dura. A Volta ao Algarve termina no Alto do Malhão, em Loulé, com uma dupla passagem pela contagem de montanha. O que a torna tão apelativa? A Volta ao Algarve é a prova nacional que atrai mais talento estrangeiro ao nosso país. Tadej Pogacar (UAE-Emirates) venceu pela primeira vez em Portugal, Vingegaard (Visma-Lease a Bike) conquistou a edição do ano passado. Gonçalo Moreira comenta ciclismo no "Eurosport" e foi o primeiro convidado do podcast da Renascença "Estendal da Volta". Acredita que a prova "está muito consolidada." Numa fase inicial da temporada, com bom tempo e boa categorização, a Volta ao Algarve reúne condições especiais para um atrair os maiores talentos. Nesta semana, as melhores equipas dividem-se pelo Tour dos Emirados Árabes Unidos, de categoria superior, mas com custos elevados de logística, e a Volta à Andaluzia, sem contrarrelógio e mais dura para "sprinters". A Volta ao Algarve oferece testes diferentes para todo o tipo de ciclistas e a proximidade de uma deslocação dentro da Europa. "Os ciclistas gostam de ter estas referências, porque já subiram muitas vezes a Fóia e o Malhão, o contrarrelógio é um bom teste para as pernas e ao material, porque há muito material ainda em teste nesta fase", explica.