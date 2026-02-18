Ouvir
Benfica empata no Dragão e mantém liderança

18 fev, 2026 - 22:06

Partida terminou com oito golos. Encarnados ainda não perderam no campeonato.

A+ / A-

O Benfica empata 4-4 no Dragão, em partida da jornada 16 do campeonato de hóquei em patins, e mantém liderança na liga.

Os golos só apareceram na segunda parte. Pelos azuis e brancos marcaram Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves (2) e Hélder Nunes.

Já Gonçalo Pinto, João Rodrigues, Nil Roca e Zé Miranda fizeram os tentos das águias.

É o segundo empate dos encarnados no campeonato, após a igualdade contra o Sporting no pavilhão da Luz.

Após este empate, o Benfica lidera o campeonato, com 44 pontos, mais cinco que o Sporting.
