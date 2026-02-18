Iúri Leitão: "Não seria vergonha nenhuma ir ao Tour lançar o sprint do Gaviria"

18 fev, 2026 - 15:25 • Eduardo Soares da Silva
O surpreendente convite da Caja Rural-Seguros RGA para o Tour de France abre a possibilidade para o português Iúri Leitão se estrear na maior prova de ciclismo do mundo. No entanto, o "sprinter" ainda não sabe nada sobre uma possível convocatória.
"É uma pergunta que me têm feito muitas vezes e para a qual não tenho resposta. Ainda é bastante cedo, é só em julho, nem tem um mês que vamos ao Tour, nem a equipa estava a contar que fosse sequer uma possibilidade, nós ciclistas muito menos. Somos 26, oito terão de ir. É difícil prever se vai acontecer ou não", diz.
A equipa espanhola reforçou-se para esta época com um dos melhores "sprinters" da última década, o colombiano Fernando Gaviria.
A possibilidade de integrar a equipa de trabalho pode ser a porta de Leitão para o Tour, e o vianense não diria que não: "É uma possibilidade real, quão provável é já não tenho a mínima noção."
Gaviria, hoje com 31 anos, conta com um palmarés de 52 vitórias, incluindo duas delas na Volta a França, em 2018, e cinco na Volta a Itália. Leitão elege-o como "um dos melhores de sempre".
"Em Almería tive o dever de tentar levar o Fernando o mais à frente possível, em algum momento o contrário poderá acontecer. A equipa tem sido muito generosa, dá oportunidade a todos. No entanto, se a equipa decidir que me leva ao Tour para o lançar, eu não vou recusar, falamos de um dos melhores ciclistas da história. Não seria vergonha nenhuma, seria uma honra fazê-lo", explica.
Renascença na Volta ao Algarve
Lançar um "sprinter" e ser o velocista a tentar vencer a etapa são duas ciências próximas, mas diferentes. Iúri Leitão explica que tudo vem da ligação e da experiência entre a dupla.
"O sprint é sempre muito imprevisível e complicado, todas as equipas têm uma ideia diferente, o trabalho das duas funções é difícil, tem a ver com o elo entre o sprinter e o lançador, se o sprinter confia nas decisões do lançador. Nas equipas mais pequenas, como a nossa, temos de decidir qual a roda que vais seguir, porque não tens três ciclistas que nos levem para a frente. É tudo muito de instinto e experiência do que já vivemos", atira.
No ano passado, Leitão caiu na etapa de Tavira na Volta ao Algarve. Este ano, quer evitar as quedas e tentar contrariar o favoritismo de equipas como a Alpecin-Premier Tech, a Soudal Quick-Step e a Lotto-Intermarché.
"Hoje que chegamos a Tavira não quero cair, como no ano passado. Temos de ser realistas, há muitos sprinters bons e com equipas capazes. Sinto-me bem, tenho demonstrado que estou em boa forma. Se estiver em posição de discutir, não vou pensar no 5.º, vou pensar na vitória, todos pensam nisso, creio eu. Estão dos melhores sprinters do mundo, com os melhores comboios, se me vir lá em posição, não vou travar", conclui.