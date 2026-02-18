Iúri Leitão: "Não seria vergonha nenhuma ir ao Tour lançar o sprint do Gaviria"

O surpreendente convite da Caja Rural-Seguros RGA para o Tour de France abre a possibilidade para o português Iúri Leitão se estrear na maior prova de ciclismo do mundo. No entanto, o "sprinter" ainda não sabe nada sobre uma possível convocatória.

"É uma pergunta que me têm feito muitas vezes e para a qual não tenho resposta. Ainda é bastante cedo, é só em julho, nem tem um mês que vamos ao Tour, nem a equipa estava a contar que fosse sequer uma possibilidade, nós ciclistas muito menos. Somos 26, oito terão de ir. É difícil prever se vai acontecer ou não", diz.

A equipa espanhola reforçou-se para esta época com um dos melhores "sprinters" da última década, o colombiano Fernando Gaviria.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A possibilidade de integrar a equipa de trabalho pode ser a porta de Leitão para o Tour, e o vianense não diria que não: "É uma possibilidade real, quão provável é já não tenho a mínima noção."

Gaviria, hoje com 31 anos, conta com um palmarés de 52 vitórias, incluindo duas delas na Volta a França, em 2018, e cinco na Volta a Itália. Leitão elege-o como "um dos melhores de sempre".

"Em Almería tive o dever de tentar levar o Fernando o mais à frente possível, em algum momento o contrário poderá acontecer. A equipa tem sido muito generosa, dá oportunidade a todos. No entanto, se a equipa decidir que me leva ao Tour para o lançar, eu não vou recusar, falamos de um dos melhores ciclistas da história. Não seria vergonha nenhuma, seria uma honra fazê-lo", explica.