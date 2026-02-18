Ouvir
Jaime Faria nos oitavos do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro

18 fev, 2026 - 10:24 • Lusa

O número dois português impôs-se em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate da primeira ronda que durou uma hora e 35 minutos.

A+ / A-

O tenista português Jaime Faria, 147.º do ranking mundial, qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, no Brasil, em terra batida, ao superar o argentino Sebastián Báez, 32.º.

Face ao quarto cabeça de série da prova ‘canarinha’, o número dois luso impôs-se em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate da primeira ronda que durou uma hora e 35 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos oitavos de final, Jaime Faria, que ganhou 80% dos pontos em que colocou o primeiro serviço (28 em 35), vai defrontar o bósnio Damir Dzumhur, 62.º ATP, que eliminou o espanhol Pedro Martínez, 101.º, ao vencer por 0-6, 7-6 (7-5) e 6-4.

Jaime Faria tinha sido eliminado na última ronda de qualificação, ao perder com o brasileiro Igor Marcondes, 348.º jogador mundial, por 6-1 e 7-6 (7-5), mas rumou ao quatro principal como ‘lucky loser’.

