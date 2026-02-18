Paul Magnier é o mais rápido em Tavira e é o primeiro camisola amarela da Volta ao Algarve

O jovem francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) venceu a primeira etapa da Volta ao Algarve, que ligou Vila Real de Santo António e Tavira num percurso de 183,5 quilómetros e é o primeiro camisola amarela da prova.

A Alpecin-Premier Tech entrava com o rótulo de favorita com Kaden Groven para lançar Jasper Philipsen, mas o "lead-out" foi executado demasiado cedo e o belga ficou sem gás nos últimos metros antes da meta.

Aproveitou Paul Magnier, que superou Jordi Meeus, da Red Bull-bora-hangrohe, e Pavel Bittner, da Picnic PostNL, que fechou o pódio.



É a primeira vitória da promessa francesa esta época, depois de ter arrancado a época com o segundo lugar no Gran Premi València. Foi o 25.º triunfo da carreira de Magnier.

Uma das grandes surpresas foi a presença do colombiano Santiago Mesa, da equipa portuguesa Anicolor/Campicarn, que fechou no quinto lugar da etapa, à frente de outro dos favoritos, Arnaud de Lie.

Rui Oliveira, da UAE Team Emirates, foi o melhor português, no 11.º lugar. Já Iúri Leitão, da Caja Rural, foi 16.º classificado

O filme da etapa

O perfil da etapa não deixava grandes dúvidas que seria uma etapa para o "sprint". O percurso tinha apenas duas montanhas categorizadas, de terceira categoria, em Mercado e Faz Fato.

Como previsto, as equipas do pelotão nacional atacaram cedo na etapa para formar a fuga, que acabou composta por nove atletas, incluíndo Noah Campos (EF Education-Easy Post), Enzo Leijnse (Anicolor-Campicarn), Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Diogo Narciso (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car), José Miguel Moreira e André Ribeiro (GI Group Holding-Simoldes-UDO), Viacheslav Ivanov (Feirense-BEECELER) e João Silva (Feira dos Sofás-Boavista).

Antes do segundo prémio de montanha, em Faz Fato, Hugo Nunes (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car) saiu do pelotão e conseguiu juntar-se à fuga. O ciclista de Paços de Ferreira arranca a época novamente com destaque depois de ter vencido a camisola da montanha na Volta a Portugal do ano passado e ter conquistado uma etapa.

A 25 quilómetros do fim, respondeu-se o primeiro ponto de interrogação em relação à intenção das equipas em busca da geral. A introdução dos pontos quentes, três sprints bonificados no empedrado de Vila Real de Santo António, entregava nove segundos de bonificação.

O pelotão trabalhou para apanhar o grupo, mas não totalmente. Hugo Nunes ainda passou em primeiro lugar nos dois primeiros pontos, mas foi absorvidos para o segundo.

Quem mais aproveitou no lote de favoritos foi Juan Ayuso (Lidl-Trek), que conseguiu ganhar três segundos.

A segunda etapa começa a definir a classificação geral, terminando no Alto da Fóia, com uma subida diferente, mais dura e que promete fazer mais diferenças. A etapa, de 147,2 quilómetros arranca em Portimão e termina na Fóia.

[Em atualização]