Tiberi é o novo líder do UAE Tour

18 fev, 2026 - 21:39
O belga Remco Evenepoel perdeu mais de dois minutos na primeira etapa de montanha no UAE Tour em bicicleta.
O belga da Red-Bull chegou a 2.04 minutos do vencedor da etapa Antonio Tiberi (Bahrain) e perdeu a liderança da prova.
Tiberi chegou com 15 segundos de vantagem sobre o mexicano Isaac del Toro, chefe de fila da Emirates, equipa da casa.
Com esta arrancada, a solo, Antonio Tiberi assumiu a liderança da prova.
O português Afonso Eulálio, colega de Tiberi, foi 29.º, a 3.06 minutos, da frente.