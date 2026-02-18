Vanina Guerillot termina slalom no 45.º lugar

A esquiadora Vanina Guerillot foi 45.ª classificada na prova de slalom dos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina2026, que marcou o fim da participação portuguesa no evento e foi vencida pela campeã norte-americana Mikaela Shiffrin.

Depois de ter sido 52.ª classificada na primeira manga, com o tempo de 53,48 segundos, Vanina Guerillot melhorou ligeiramente na segunda, que terminou na 47.ª posição, apesar de ter efetuado um tempo superior (1.01,66 minutos), uma vez que a pista de Olympia dele Tofane, na região de Cortina d'Ampezzo, se revelou menos veloz.

Mikaela Shiffrin, considerada uma das melhores atletas de esqui alpino de sempre, confirmou, finalmente, o estatuto de grande favorita e conquistou o terceiro título olímpico, oito anos depois do último, que juntou às medalhas de ouro alcançadas em 2014, no slalom, e em 2018, no slalom gigante.

A norte-americana, de 30 anos, obteve o melhor registo da primeira manga, com 47,13 segundos, e geriu a vantagem na segunda manga, em que terminou no segundo posto, com 51,97, parca fechar com o tempo global de 1.39,10 minutos, o que lhe proporcionou a quarta medalha na mais importante competição mundial de desportos de inverno.

Mikaela Shiffrin bateu por 1,50 segundos a suíça Camille Rast e por 1,71 a sueca Anna Swenn Larsson, que conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente, enquanto Vanina Guerillot, a primeira portuguesa a participar em mais do que uma edição dos Jogos Olímpicos de inverno, gastou mais 16,04, terminando com o tempo global de 1.55,14 minutos.

No domingo, Vanina Guerillot, de 23 anos, natural de França, tinha terminado a prova de slalom gigante no 41.º lugar, melhorando em duas posições o resultado obtido em Pequim2022, que passou a ser também a melhor classificação de uma atleta portuguesa nesta disciplina do esqui alpino.

Portugal esteve também representado em Milão-Cortina2026 pelo irmão Emeric Guerillot (32.º classificado no Super G, igualando o melhor desempenho de um atleta português em provas de esqui alpino, 38.º no slalom gigante e desqualificado no slalom) e José Cabeça (91.º na qualificação para a final da prova de sprint clássico e 99.º na de 10 km estilo livre).