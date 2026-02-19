Andebol. Sporting perde na Liga dos Campeões

19 fev, 2026 - 21:53
O Sporting perdeu 38-27 em Nantes, numa partida da jornada 11 da Liga dos Campeões de andebol.
Ao intervalo, os gauleses já perdiam por 21-16.
Os leões, que jogaram sem Francisco Costa, tiveram em Martim Costa o melhor marcador (oito golos).
Do lado do Nantes destaque para Nicolas Tournat, que fez nove golos em nove remates.
O clube francês já tinha vencido no pavilhão João Rocha, por 39-28.
Com esta derrota o Sporting desce ao sexto lugar da tabela da Champions, o último posto que dá acesso ao playoff.