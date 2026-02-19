Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol. Sporting perde na Liga dos Campeões

19 fev, 2026 - 21:53

Nantes derrota leões pela segunda vez.

A+ / A-

O Sporting perdeu 38-27 em Nantes, numa partida da jornada 11 da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, os gauleses já perdiam por 21-16.

Os leões, que jogaram sem Francisco Costa, tiveram em Martim Costa o melhor marcador (oito golos).

Do lado do Nantes destaque para Nicolas Tournat, que fez nove golos em nove remates.

O clube francês já tinha vencido no pavilhão João Rocha, por 39-28.

Com esta derrota o Sporting desce ao sexto lugar da tabela da Champions, o último posto que dá acesso ao playoff.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)