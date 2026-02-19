Ouvir
Futsal. FPF abre inquérito após confrontos entre adeptos antes do Sporting-Benfica

19 fev, 2026 - 22:25

Segundo a polícia, foram cerca de 100 os adeptos envolvidos em rixa.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaura “um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes" desta quinta-feira antes do Sporting – Benfica em futsal.

Em comunicado, a FPF lança um apelo a "comportamentos de fair play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos."

Na mesma nota, a Federação agradece a "rápida ação das forças de segurança destacadas para o local".

De recordar que adeptos de Sporting e do Benfica envolveram-se em "rixa". Os dois grupos envolveram-se em troca de engenhos pirotécnicos nos arredores do pavilhão João Rocha.

Alguns dos "cerca de 100 envolvidos" foram detidos, confirma fonte da PSP à Renascença.

Segundo a polícia, "foi possível cessar a rixa e devolver a ordem e tranquilidade públicas no local".

