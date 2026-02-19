Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal. Sporting e Benfica empatam

19 fev, 2026 - 22:09 • Carlos Calaveiras

Equipa da Luz mantém liderança na liga. Antes da partida houve confrontos entre adeptos.

A+ / A-

O Sporting e o Benfica empataram 2-2 em partida da jornada 16 do campeonato de futsal.

Os leões entraram melhor e marcaram duas vezes por Allan Guilherme.

Os encarnados reagiram nos minutos finais, com bis de Pany Varela.

Com este resultado a equipa da Luz mantém seis pontos de diferença para os verde e brancos na liderança da liga.

De recordar que antes desta partida houve confrontos entre adeptos.

As duas equipas voltam a encontrar-se já na próxima segunda-feira, na Luz, para a Liga dos Campeões, a partir das 20h00.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)