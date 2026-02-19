Futsal. Sporting e Benfica empatam

O Sporting e o Benfica empataram 2-2 em partida da jornada 16 do campeonato de futsal.

Os leões entraram melhor e marcaram duas vezes por Allan Guilherme.

Os encarnados reagiram nos minutos finais, com bis de Pany Varela.

Com este resultado a equipa da Luz mantém seis pontos de diferença para os verde e brancos na liderança da liga.

De recordar que antes desta partida houve confrontos entre adeptos.

As duas equipas voltam a encontrar-se já na próxima segunda-feira, na Luz, para a Liga dos Campeões, a partir das 20h00.