Futsal. Sporting e Benfica empatam

19 fev, 2026 - 22:09 • Carlos Calaveiras
O Sporting e o Benfica empataram 2-2 em partida da jornada 16 do campeonato de futsal.
Os leões entraram melhor e marcaram duas vezes por Allan Guilherme.
Os encarnados reagiram nos minutos finais, com bis de Pany Varela.
Com este resultado a equipa da Luz mantém seis pontos de diferença para os verde e brancos na liderança da liga.
De recordar que antes desta partida houve confrontos entre adeptos.
As duas equipas voltam a encontrar-se já na próxima segunda-feira, na Luz, para a Liga dos Campeões, a partir das 20h00.