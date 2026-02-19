Ouvir
Paul Seixas imita Pogacar e vence pela primeira vez na carreira na Fóia

19 fev, 2026 - 17:13

Juan Ayuso é o novo camisola amarela, mas com o mesmo tempo do vencedor da etapa.

Paul Seixas e Jusan Ayuso na Volta ao Algarve em bicicleta 2026. Foto: Volta ao Algarve
Paul Seixas e Jusan Ayuso na Volta ao Algarve em bicicleta 2026. Foto: Volta ao Algarve
Paul Seixas e Jusan Ayuso na Volta ao Algarve em bicicleta 2026. Foto: Volta ao Algarve
Paul Seixas e Jusan Ayuso na Volta ao Algarve em bicicleta 2026. Foto: Volta ao Algarve

Um filme repetido. Em 2019, o esloveno Tadej Pogacar venceu pela primeira vez na carreira na Volta ao Algarve. Seis anos depois, o francês Paul Seixas conseguiu fazer o mesmo, superando Juan Ayuso (Lidl-Trek) e João Almeida (UAE Team Emirates) no alto da Fóia.

Com as bonificações nos pontos quentes nas duas primeiras etapas, Juan Ayuso assume a camisola amarela, mas com o mesmo tempo do jovem Seixas, de 19 anos. Já o João Almeida está a sete segundos da frente.

A renovada subida da Fóia prometeu ação e entregou. A Lidl-Trek foi a equipa que mais puxou e após uma curva em que McNulty caiu, Ayuso aproveitou para atacar. Numa primeira fase, só Seixas e Almeida acompanharam. O português da UAE Emirates atacou várias vezes no último quilómetro, mas não conseguiu largar os dois adversários do momento.

Esta sexta-feira há mais uma etapa importante: um contrarrelógio, em Vilamoura, de quase 20 quilómetros.

O filme da etapa

Como habitual, as equipas portuguesas apressaram-se a formar a fuga do dia, desta vez com um elemento internacional.

Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Enzo Leijnse (Anicolor-Campicarn), Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), Nicolás Tivani e Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Hugo Nunes (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car) e Alexandre Montez (Feirense-BEECELER) fugiram na frente da prova.

Montez, Linarez e Bonillo acabariam por ficar para trás, foram absorvidos pelo pelotão, que depois voltou a dar folga à fuga a cerca de 35 quilómetros do final.

Tomas Contte somou pontos na fuga para a camisola da montanha e garantiu que fica com ela pelo menos até sábado, superando os dez que recebeu pela conquista da etapa na primeira categoria da Fóia.

[em atualização]

