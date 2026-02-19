Última curva foi fatal. Groves e o que correu mal na Alpecin na primeira etapa da Volta Algarve

19 fev, 2026 - 15:30 • Eduardo Soares da Silva
A primeira etapa da Volta ao Algarve fugiu à Alpecin-Premier Tech na última curva antes da meta. À Renascença, o australiano Kaden Groves explica que a última curva foi fatal no posicionamento de Jasper Philipsen.
"Fizemos um grande trabalho ao passar os pontos caóticos juntos, mas um ciclista cortou o Jasper na última curva e perdeu a roda. No fim, fez um bom sprint, levou com outro contacto, mas a forma dele é boa e a equipa fez um bom trabalho até à última curva. Estas coisas acontecem", explica.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Assim que entendeu que não estava na sua roda, Groves ainda esboçou um esforço para tentar vencer, mas não durou até à linha da meta: "Estava para o 'lead-out', não é possível sprintar durante 400 metros."
"Não estava aqui para o meu resultado, mas para o Jasper. Não correu bem, mas também é por isso que estamos aqui, para fazer uma primeira corrida, ter boas sensações para os maiores objetivos", atira.
O vencedor acabou por ser o francês Paul Magnier, da Soudal Quick-Step, que se estreou a vencer na temporada.
Para lá de fazer parte do grupo principal de "sprint" de Philipsen, Groves é também um velocista talentoso e terá as suas oportunidades de vencer provas este ano.
"Um ou dois dias nas clássicas poderei ter a minha chance, em corridas sem o Mathieu van der Poel e o Philpsen. Espero ir ao Giro bom uma boa equipa para conseguir etapas e volto a juntar-me aos rapazes no Tour", termina o ciclista de 27 anos de idade.
O grupo de "sprint" da Alpecin-Premier Tech volta a ter nova oportunidade de vencer no sábado, na chegada a Lagos. A Volta ao Algarve está na estrada até domingo.