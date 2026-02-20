Ouvir
Jaime Faria eliminado no Rio de Janeiro

20 fev, 2026 - 22:36 • Lusa

Português foi derrotado por tenista argentino.

A+ / A-

O tenista português Jaime Faria foi eliminado nos quartos de final do torneio do Rio de Janeiro, no Brasil, ao ser derrotado pelo argentino Tomas Etcheverry em dois sets.

Faria, número 147 do ranking mundial, foi batido pelo 51.ª da hierarquia pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, num encontro disputado em terra batida e que teve a duração de 2h05.

O tenista luso, de 22 anos, tinha sido eliminado na última ronda de qualificação, ao perder com o brasileiro Igor Marcondes, 348.º jogador mundial, por 6-1 e 7-6 (7-5), mas rumou ao quadro principal como “lucky loser”.

Na estreia no quadro principal, o tenista português venceu o argentino Sebastian Baez, 32.º no mundo e bicampeão do torneio brasileiro, superando depois, nos oitavos de final, o bósnio Damir Dzumhur.

