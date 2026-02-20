Ouvir
Sporting condena "de forma contundente" confrontos antes do dérbi de futsal

20 fev, 2026 - 14:51 • Inês Braga Sampaio

Foram detidos 124 adeptos de Benfica e Sporting nas imediações do Pavilhão João Rocha, na noite de quinta-feira. Sporting garante estar a colaborar "ativamente" com as autoridades.

A+ / A-

O Sporting condena, "de forma contundente", os confrontos entre adeptos de leões e Benfica antes do dérbi de futsal, que resultaram em 124 detenções, na quinta-feira.

"O Sporting CP repudia todo e qualquer comportamento violento, dentro ou fora dos recintos desportivos, por considerar que tais atitudes não refletem os valores do clube, do desporto e da competição saudável", lê-se em comunicado no site oficial do clube.

Os leões sublinham que "desde o primeiro momento" colaboraram "ativamente" com as autoridades, "mantendo uma articulação permanente com as forças de segurança, no sentido de contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis".

"O Clube continuará a trabalhar de forma próxima e coordenada com as entidades competentes, com o objetivo de garantir que os próximos jogos decorram num ambiente de tranquilidade e respeito, proporcionando a todos os adeptos as condições para apoiar as suas equipas num clima de total segurança", pode ler-se.

Para não haver desacatos, os adeptos de Benfica e Sporting que foram detidos no exterior do Pavilhão João Rocha vão ser ouvidos em tribunal em dias diferentes.

Em declarações à Renascença, o comissário Vítor Patrika, da Polícia de Segurança Pública (PSP), confirma que, esta sexta-feira de manhã, serão ouvidos os 63 adeptos encarnados, no Campus de Justiça, em Lisboa. Os 61 adeptos do Sporting envolvidos na rixa serão apresentados a tribunal na segunda-feira.

Os adeptos foram detidos "pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia", segundo nota da PSP, enviada à Renascença na quinta-feira.

Após os confrontos, há, pelo menos, dois feridos, a quem "foi prestada assistência pré-hospitalar".

Dentro da quadra, Sporting e Benfica empataram por 2-2, em partida do campeonato de futsal.

