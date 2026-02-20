Sporting condena "de forma contundente" confrontos antes do dérbi de futsal

O Sporting condena, "de forma contundente", os confrontos entre adeptos de leões e Benfica antes do dérbi de futsal, que resultaram em 124 detenções, na quinta-feira.

"O Sporting CP repudia todo e qualquer comportamento violento, dentro ou fora dos recintos desportivos, por considerar que tais atitudes não refletem os valores do clube, do desporto e da competição saudável", lê-se em comunicado no site oficial do clube.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Os leões sublinham que "desde o primeiro momento" colaboraram "ativamente" com as autoridades, "mantendo uma articulação permanente com as forças de segurança, no sentido de contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis".

"O Clube continuará a trabalhar de forma próxima e coordenada com as entidades competentes, com o objetivo de garantir que os próximos jogos decorram num ambiente de tranquilidade e respeito, proporcionando a todos os adeptos as condições para apoiar as suas equipas num clima de total segurança", pode ler-se.