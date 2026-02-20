Volta ao Algarve. Ganna vence contrarrelógio em Vilamoura, Almeida descola de Ayuso

20 fev, 2026 - 16:30
O italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) venceu o contrarrelógio da terceira etapa da Volta ao Algarve, em Vilamoura, enquanto que Juan Ayuso (Lidl-Trek) reforçou a camisola amarela num dia negativo para o português João Almeida (UAE Emirates).
O percurso plano e urbano de 19,5 quilómetros dava favoritismo ao italiano, especialista no contrarrelógio, que não vacilou.
Completou o percurso em 21m53s, mas teve de esperar pelos homens da classificação geral para festejar.
Juan Ayuso não ficou nada longe. O espanhol ficou em segundo lugar na etapa, a cinco segundos na etapa, reforçando a liderança. Jakob Soderqvist, também da Lidl-Trek, fechou no terceiro lugar na etapa.
Já Paul Seixas, da Decathlon, ficou no quarto lugar e perdeu sete segundos para Ayuso, que é agora a diferença que os separa na classificação geral.
O dia foi negativo para João Almeida, que foi décimo na etapa, a 42 segundos de Filippo Ganna. O português está agora a 44 segundos da camisola amarela.
O dia é positivo para a INEOS, que junta a etapa à subida de dois ciclistas ao "top-5" da classificação geral. Kévin Vauquelin é quarto, a 57 segundos, Thymen Arensman é quinto, a um minuto e um segundo da camisola amarela.
Rafael Reis, da Anicolor-Campicarn, foi o melhor do pelotão português, no 39.º lugar.